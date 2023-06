Il governo lancia la candidatura di Daniele Franco

Il governo cala la carta Daniele Franco per la presidenza della Bei, la banca europea per gli investimenti, molto attiva nel nostro Paese con 10 miliardi di finanziamenti. L’annuncio del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, secondo cui la candidatura di Franco è "solida e di elevato standing". E i fatto sgombera ancora più la strada a Fabio Panetta per la nomina a governatore della Banca d’Italia, decisione che dovrà essere presa in autunno. Sulla scelta del numero uno di Via Nazionale, Giorgetti, visti i rumour circolati sui media che vedono Panetta favorito, è indirettamente chiarissimo: "Il nome lo abbiamo in mente, ma preferisco lasciarlo fare ai giornali". In queste ricostruzioni Franco, per molti anni in Banca d’Italia e con un lungo curriculum nella pubblica amministrazione come Ragioniere Generale dello Stato e poi di ministro dell’economia nel governo Draghi, era indicato come possibile alternativa ‘tecnica’ e maggiormente condivisa a Panetta.