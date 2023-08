Il governo chiede 144 modifiche nel nuovo Pnrr a Bruxelles: esame Ue iniziato

Prende il via l’esame da parte dell’Unione europea della tanto attesa revisione del Pnrr. Il documento con le proposte italiane è stato trasmesso a Bruxelles e la Commissione Ue ha ora due mesi di tempo per dare il suo via libera. Poi toccherà al Consiglio dire la sua entro quattro settimane adottando la decisione che chiuderà la procedura. "La Commissione valuterà se il piano modificato soddisfa ancora i criteri di valutazione delineati nel regolamento Recovery", ha sottolineato Bruxelles in una nota, osservando che le richieste del governo italiano si basano principalmente sulla necessità di tenere conto della mutata realtà, in primo luogo l’alta inflazione e i vincoli imposti dalla catena degli approvvigionamenti. Il Pnrr rivisto e corretto contiene 144 proposte di modifiche di progetti e riforme, il maggior numero tra i 14 finora presentati da altrettanti Paesi alla Commissione, ed è stato integrato con gli interventi destinati ad utilizzare anche i 2,7 miliardi assegnati all’Italia dal programma RepowerEu per sostenere la transizione energetica. L’Italia non ha invece chiesto, come fatto da altri partner, di ricorre ai 5 miliardi della quota parte disponibile del fondo Ue destinato a compensare gli effetti della Brexit. E, a quanto è dato sapere, non ha neanche indicato formalmente, almeno per ora, la volontà di usufruire di nuovi prestiti nell’ambito del NextgenerationEu.