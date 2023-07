Il governo alla guerra dei taxi Più corse in cambio di sussidi

di Antonio Troise

Riecco la guerra dei taxi. Non conta neanche il colore politico dell’inquilino di Palazzo Chigi. Le auto bianche non fanno sconti. Neanche all’esecutivo guidato dalla Meloni. Così tocca al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, cercare di arginare l’ennesimo scontro al calor bianco, evitando quel muro contro mero che aveva costretto, appena un anno fa, l’ex premier Mario Draghi, a rimettere nel cassetto il capitolo del Ddl concorrenza dedicato proprio alla liberalizzazione del trasporto pubblico.

Il leader della Lega ha deciso, invece, di percorrere un’altra strada, quella del confronto aperto con le associazioni di categoria. Mettendo sul tavolo non solo il tema delle licenze (da aumentare) e delle corse (da migliorare) nell’interesse dei cittadini. Ma anche un sostanzioso pacchetto di contributi pubblici ad hoc destinati non solo a rinnovare il parco auto ma anche a "indennizzare" in qualche modo i tassisti che potrebbero essere penalizzati dall’aumento del numero delle licenze. In ogni caso, si legge in una nota del ministero, "saranno al vaglio tutti gli strumenti per incrementare la presenza dei tassisti e la frequenza delle corse". Per ora sono solo idee, maturate fra i tecnici del leader della Lega. Il vero e proprio tavolo di trattative potrebbe partire nei prossimi giorni, con la convocazione delle principali sigle nazionali che rappresentano i tassisti. Ieri, le segreterie nazionali di Unica Cgil, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Acai, Uti, Uritaxi, Ati Taxi, Tam, Satam e Fast Confsal taxi, hanno replicato senza mezzi termini al ministro del Made in Italy e delle imprese, Adolgo Urso, che aveva ventilato la possibilità di un intervento legislativo. "Il servizio taxi è un servizio pubblico a tariffa amministrata e prestazione obbligatoria, ed in quanto tale è fuori dalla Direttiva Bolkestin e non è soggetto a eventuali processi di liberalizzazione o ad essere oggetto del provvedimento annuale sulla concorrenza. Ne sa qualcosa l’ex governo Draghi che anche a causa dell’inserimento dell’articolo 10 sui taxi e gli ncc, all’interno della legge annuale sulla concorrenza, iniziò a vacillare", si legge nella nota. Ma non basta.

I tassisti lamentano anche il mancato adeguamento delle tariffe: "Vorremo far presente che mentre il prezzo di una corsa media in taxi è oramai più basso del costo di un piatto di pasta servito in uno dei tanti ristoranti del nostro Paese, a causa dell’impennata delle presenze turistiche, invece, i prezzi delle strutture di ricezione ed accoglienza alberghiera sono praticamente triplicati, quelli dei trasferimenti in treno e in aeroplano raddoppiati, mentre per mangiare fuori casa si spende mediamente il 50% in più". Nel mirino delle associazioni di categoria anche l’assessore capitolino, Eugenio Patanè: "Nel corso degli ultimi due decenni, la normativa che disciplina il comparto taxi è stata più volte oggetto di diversi e profondi interventi di revisione, comprensivi anche della possibile disciplina dell’utilizzo app e piattaforme digitali. Senza dimenticare oltretutto, la possibilità per gli operatori del settore di usare apparati tecnologici inserita nel 2019". E il muro dei tassisti è anche contro l’ingresso delle "multinazionali" nella capitale: "Devono essere escluse dal servizio pubblico".