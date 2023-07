Il governo accelera sull’auto italiana "La rilanceremo con i fondi del Pnrr"

di Elena Comelli

Per il settore auto "è il momento della svolta". L’ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo con i sindacati confederali. L’obiettivo è chiudere un accordo sulla transizione ecologica con Stellantis entro la pausa di Ferragosto, per poter contare anche sulle risorse della rivisitazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e di Repower Eu, che va presentata a Bruxelles entro la fine del prossimo mese. Per la transizione del settore, in vista dello stop definitivo alle vendite di auto a benzina e diesel nel 2035, ci sono 5-6 miliardi già stanziati e ancora non impegnati, ma l’intenzione del ministro è di utilizzare anche risorse aggiuntive, a partire da quelle del Pnrr.

I sindacati hanno chiesto certezze sulla gigafactory per le batterie a Termoli e sui nuovi modelli di auto da produrre in Italia, a partire dal quinto previsto a Melfi, dopo l’annuncio che le nuove Topolino saranno prodotte in Marocco e le 600 in Polonia. Urso sta lavorando sulle risorse pubbliche per sostenere l’intesa tra accordi di innovazione, contratti di sviluppo e incentivi che vanno pianificati per rottamare gli 11 milioni di autovetture euro zero, 1, 2 e 3 e sostenere al tempo stesso la produzione nazionale, scesa nel 2022 al di sotto delle 500mila auto.

Grazie agli accordi sottoscritti, secondo Rocco Palombella della Uilm, le stime indicano una risalita produttiva di circa il 15% nel 2023. Ma Urso punta al raddoppio e con i nuovi accordi vuole tracciare la strada per arrivare ad almeno un milione di auto. "Noi crediamo che bisogna invertire la rotta e non rassegnarci alla decadenza industriale. Lo si può fare, è il momento della svolta" ha dichiarato il ministro, prospettando un accordo di sistema per Stellantis "quale mai si è visto in questo paese" con un cronoprogramma preciso e più auto, più investimenti in ricerca e innovazione, più modelli innovativi e quindi più occupazione e salvaguardia dell’intera filiera.

L’incontro al Mimit è coinciso con l’annuncio dell’investimento di Stellantis e Samsung Sdi per una seconda gigafactory di batterie negli Stati Uniti. Le due multinazionali ne stanno già costruendo una a Kokomo, in Indiana, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2025. La gigafactory sarà il sesto impianto per la produzione di batterie a sostegno dell’ambizioso piano di elettrificazione di Stellantis delineato nel Dare Forward 2030. "Questo nuovo stabilimento contribuirà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di offrire almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro la fine di questo decennio", ha spiegato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis.

Intanto in Italia, fanalino di coda europeo per le vendite di auto elettriche, l’effetto del caro-benzina si fa sentire e il 70% dei consumatori si dichiara propenso all’acquisto di una e-car, secondo l’ultimo Ey Mobility Consumer Index. Lo studio annuale vede la Cina al primo posto (75%) seguita dall’Italia (70%), Norvegia (67%), Svezia e Giappone (64%).