Il gioco russo e quei 2,4 miliardi di persone che non ha accesso costante al cibo

Grano, pane, fame, rivolta. Con queste quattro parole si spiega perché la Russia non ha rinnovato la Black Sea Grain Iniziative siglata, faticosamente e separatamente, l’anno scorso con l’Ucraina grazie all’intermediazione della Turchia e dell’Onu. Un prodotto agricolo primario e fondamentale, un alimento di base in tutte le diete mondiali, l’offerta che si riduce, i prezzi che salgono, i più poveri - intesi come fascia della popolazione e come paesi - che soffrono la fame, le rivolte per accaparrarsi il cibo. Tutto qui, si fa per dire.

Le ragioni per cui Putin ha deciso di non fare il quarto rinnovo e chiudere definitivamente i silos sono, probabilmente, molteplici. Dalla revoca di tutte le sanzioni, dirette e indirette, per la fornitura dei prodotti agricoli e fertilizzanti al tentativo di far salire i prezzi per ostacolare la rielezione del presidente americano. Dal mettere in crisi i paesi dell’area Nato - Turchia, Spagna ma anche Italia importano quel grano viste le condizioni climatiche non favorevoli per la produzione interna - al fatto che la Russia stessa è un importante esportatore di grano, e dai prezzi alti ne trarrebbe indubbio vantaggio. Sono bastati i primi rumors venerdì scorso (l’accordo scadeva ieri, il 17 luglio) che alla Borsa di Chicago il prezzo di questa commodity è salito di oltre il 3%. E’ da mesi che i più rinomati esperti di relazioni internazionali - una volta c’erano i sovietologi, una disciplina vera e propria - si scervellano per capire cosa c’è nella mente di Vladimir Putin, ma non se ne esce. E’ tutto vero, è tutto falso.

Ciò che invece è veramente chiaro, sotto i nostri occhi e non da oggi, è invece l’effetto che la guerra assieme al riscaldamento globale, i postumi della pandemia, l’inflazione e la crisi economica sta causando a livello globale. Secondo la Fao nel 2022, quindi senza tenere conto di questi primi sette mesi dell’anno, 735 milioni di persone vivono in uno stato di insicurezza alimentare, 122 milioni in più dell’anno precedente. Un terzo della popolazione mondiale ovvero 2,4 miliardi di persone non ha avuto nel 2022 accesso costante al cibo. Si mangia a fasi alterne, quando c’è. Metà del grano che passa, forse a questo punto è più corretto dire passava per il Mar Nero grazie all’accordo va, andava a beneficio di paesi dell’Africa orientale - Gibuti, Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Uganda - particolarmente vulnerabili, e quasi totalmente dipendenti dalle importazioni.

Il cibo, a partire dal pane, è una vera e propria arma. Putin lo sa bene. Del resto la Russia non è la prima volta che usa la fame come arma, come ricordano bene gli stessi ucraini vittime dell’Holodomor, la carestia indotta da Stalin per eliminare i contadini ricchi all’epoca della collettivizzazione nel 1932-33. Per questo ha interrotto il corridoio granario umanitario, novant’anni dopo. Ma il mondo di oggi non è quello di allora.

Difficile pensare che gli alleati della Russia, in primis la Cina, abbiano interesse a creare una tale instabilità o ne traggono guadagni. Per non dire degli stessi paesi in via di sviluppo che non si sono espressi contro l’invasione russa ma che ora temono per le scorte di grano. Lo stesso presidente della Turchia si è detto convinto che Putin porterà avanti l’accordo. Già la pandemia e il riscaldamento globale, il vero problema di lungo periodo, hanno creato una situazione di grande instabilità globale. C’è davvero bisogno di aumentare l'entropia? Sta qui, e non nel buon senso, la speranza che il corridoio granario si riapra.