Il gigante del vento più potente del mondo

LA PIÙ GRANDE turbina eolica del mondo, la V236 di Vestas da 15 megawatt – gigantesca macchina in grado di soddisfare da sola il fabbisogno elettrico di 20mila famiglie – ha prodotto i primi kilowattora di energia nel centro di collaudo di Østerild, in Danimarca. Il prototipo è alto 280 metri (poco meno della Tour Eiffel, che arriva a 312 metri) e produce 80 gigawattora l’anno. Nei prossimi mesi, il gigante del vento si sottoporrà a un ampio programma di prove per garantirne l’affidabilità prima della certificazione e della produzione in serie, ma già oggi, con la prima produzione elettrica, la V236 si è guadagnata il titolo mondiale di turbina eolica più potente al mondo. Un titolo a cui mirano anche altri due giganti: le turbine cinesi da 16 megawatt di Mingyang Wind Power e di Goldwind, attualmente però ancora ai primi stadi di sviluppo.

Vestas conta di cominciare la produzione in serie dopo l’estate e ha già annunciato accordi di fornitura per un totale di oltre 8 gigawatt in cinque diversi mercati. La nuova turbina farà il suo debutto offshore nel 2024 presso il parco eolico di Frederikshavn, al largo della Danimarca. EnBW ha già preselezionato la nuova nata da 15 megawatt per il progetto He Dreiht da 900 megawatt nel Mare del Nord tedesco. Equinor e Bp hanno l’hanno scelta per i loro progetti da 2 gigawatt, Empire Wind 1 e Empire Wind 2 a New York. Il nuovo modello girerà anche nel parco Atlantic Shores al largo del New Jersey, nel parco Inch Cape al largo della Scozia e nel parco Baltic Power al largo della Polonia. Le pale del prototipo, lunghe 115,5 metri, sono uscite dalla fabbrica di Vestas a Nakskov, in Danimarca, ma l’azienda ha annunciato che la produzione in serie inizierà a partire dal terzo trimestre del 2023 nella sua fabbrica di Taranto. Una buona notizia per un Paese in piena deindustrializzazione come l’Italia.

Su questo fronte si stanno muovendo diversi Paesi europei: l’eolico è caratterizzato da un gigantismo dimensionale che rende le aree portuali hub ideali per la costruzione e il trasporto delle pale. Nei porti di Danimarca, Scozia, Germania, Francia, si assiste oggi ad una vera e propria corsa nella infrastrutturazione di aree portuali da destinare alla realizzazione di questi impianti. L’Italia, per ora, dorme.

e. c.