Lo Stato rientra nella rete telefonica italiana e i mercati applaudono. Dal Consiglio dei ministri di ieri sera sono stati infatti approvati un decreto legge e un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che danno seguito al memorandum d’intesa firmato il 10 agosto tra il ministero dell’Economia e il fondo americano Kkr, intenzionato a presentare un’offerta vincolante al consiglio di Tim entro la fine del mese prossimo.

Il futuro di Tim: arriva lo Stato "Controllo della rete strategica e salvaguardia del lavoro" Il Mef avrà il 20% della NetCo

"Assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro. Quello di oggi è un primo passo", ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustrando il provvedimento di rinazionalizzazione in consiglio dei ministri. "È venuto il momento di dare una prospettiva a quello che è stato uno dei campioni internazionali delle telecomunicazioni", ha aggiunto.

Il Mef dovrebbe rilevare fino al 20 per cento del nuovo operatore di rete, con un investimento che avrà un importo massimo di 2 miliardi e 200 milioni, come ha sottolineato il conferenza stampa il ministro Giorgetti.

La partecipazione di via XX Settembre, ha aggiunto, "è finalizzata ad assicurare comunque l’esercizio di poteri speciali e la capacità di incidere in termini di strategia e di sicurezza su quella che noi consideriamo un’infrastruttura decisiva per il futuro del Paese. Speriamo che con questa azione si possa dare un quadro stabile e definitivo a una vicenda che da molto tempo vive una situazione di impasse e che nei prossimi mesi potrebbe avere una soluzione definitiva".

All’investitore Usa, destinato a strutturare l’operazione anche con altri grandi fondi internazionali, dovrebbe andare attorno al 65% della società.

Al lavoro sull’investimento ci sono anche F2i, che potrebbe entrare in partita con il 10% e Cassa depositi e prestiti con una quota attorno al 5%, difficilmente di più perché la Cassa è azionista di maggioranza di Open Fiber, ancora concorrente sul fronte della rete in fibra ottica. Parlando in particolare della possibilità che CdP abbia ancora un ruolo, Giorgetti ha spiegato che "è possibile, nei limiti dell’Antitrust".

Già prima delle decisioni del governo, arrivate in serata, le indiscrezioni avevano fatto correre il titolo Tim a Piazza Affari, con un rialzo di oltre il 3%. "Se come leggiamo sulla stampa ci sarà una partecipazione di qualche soggetto italiano nell’offerta di Kkr anche il processo golden power sarà più semplice", aveva commento il ceo di Tim Pietro Labriola alla presentazione dei conti agli analisti a inizio agosto. Il gruppo da lui guidato ha indicato il 30 settembre come scadenza a Kkr per il deposito di un’offerta vincolante per la rete, operazione del valore di 20-23 miliardi tra debito (fino a 10 miliardi) ed equity. L’investimento atteso da parte del Mef troverà copertura nel decreto legge approvato ieri.

Anche se il closing dell’operazione è ipotizzato per il prossimo anno, le risorse dovranno essere indicate fin da subito. Poi si tratterà di trovare un altro 15% da collocare.

L’impegno di F2i, se prendesse davvero il 10%, sarebbe di circa 1,5 miliardi. Si arriverà così alla separazione della rete dall’operatore dominante. Restano comunque molti punti ancora da chiarire per il successo dell’operazione. Equita cita come "particolarmente rilevante la posizione di Vivendi, che potrebbe essere chiarita in un incontro che dovrebbe tenersi con il governo a settembre, e la posizione dell’Antitrust (visto che il Mef controlla l’83% di Cdp, a sua volta azionista di controllo di Open Fiber) che potrebbe essere risolta attraverso rimedi di governance volti a tutelare la concorrenza". Sul fronte degli aiuti di Stato, invece, la strada dovrebbe essere spianata, perché l’operazione è stata concepita a valori di mercato, a dispetto dell’opinione di Vivendi, che sperava in un rilancio, per avvicinare il valore della vendita ai 31 miliardi indicati dagli azionisti francesi di Tim.