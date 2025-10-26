"Il futuro dell’Italia è nucleare"

Immaginate un’Italia coperta da pannelli solari e turbine eoliche. Un’idea suggestiva, ma poco realistica se si pensa ai consumi energetici che nei prossimi 15-20 anni potrebbero raddoppiare. È con questa immagine che il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (nella foto), ha aperto il dibattito sugli scenari energetici del Paese, durante gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia a Torino. "Noi oggi consumiamo 310 miliardi di kilowatt all’anno e tra 15-20 anni arriveremo al doppio – ha avvertito il ministro – Non possiamo tappezzare il Paese di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Dobbiamo garantire continuità per le future generazioni in un paese ricco e orientato al futuro".

Secondo Pichetto Fratin, il nucleare non è un’alternativa alle rinnovabili, ma un percorso complementare e strategico. "Dobbiamo mettere le imprese in condizioni di competere e le famiglie, soprattutto i giovani, di vivere bene. Il nucleare è il futuro: va affiancato, non sostituito", ha chiarito. Il ministro ha collegato il tema energetico a quello abitativo, sottolineando come qualificare il patrimonio edilizio sia cruciale per raggiungere gli obiettivi net zero 2050. "L’idea è rendere gli edifici più sobri, efficienti e meno costosi, creando interesse a modernizzarsi", ha spiegato, evidenziando il legame tra efficienza energetica, innovazione e competitività industriale.

Pichetto Fratin ha poi ribadito l’approccio integrato del governo: "Non dobbiamo rallentare la transizione, ma guidarla: serve più energia pulita, stabile e accessibile. Per questo lavoriamo su rinnovabili, gas e nuovo nucleare, per una transizione giusta che non lasci indietro nessuno". Il piano italiano punta a un mix energetico bilanciato: rinnovabili per la sostenibilità, nucleare per la continuità, gas per la flessibilità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e crescita.

Alberto Levi