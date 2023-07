Tech, il 77% delle aziende italiane gestirà le finanze nel cloud entro il 2024

Roma, 14 luglio 2023 - Secondo i CFO italiani evoluzione digitale, dati affidabili e aggiornati, business partnering e fidelizzazione dei talenti sono i 4 pilastri della finanza del futuro. È quanto emerge dalla ricerca `The Future of Finance in Italy´, realizzata da ANDAF e Workday, che ha evidenziato la necessità di ottimizzare i processi (44%) e migliorare l'agilità di budgeting e forecasting (36%) e di cash management (29%). L'evoluzione tecnologica sta cambiando profondamente il settore finanziario, tanto da presentare diverse sfide per i futuri CFO, che si trovano a ricoprire un ruolo sempre più strategico per le organizzazioni. Ciò include la valutazione delle opportunità di investimento, l'identificazione dei rischi, la creazione di collaborazioni efficaci con i CHRO ei CIO e l'identificazione di nuovi talenti. I dipartimenti finanziari devono essere sempre più agili. Negli ultimi anni, segnati da numerose avversità globali, i dipartimenti finanziari hanno dovuto controllare la liquidità cercando di impiegare le giuste persone e tecnologie per creare un vantaggio competitivo, anche in tempi di cambiamento e instabilità. La ricerca evidenzia che per raggiungere questo obiettivo, oltre il 77% degli intervistati ritiene essenziale il passaggio della gestione finanziaria a una soluzione cloud. “I CFO di seconda generazione devono definire il proprio ruolo e capire come l'innovazione finanziaria può aggiungere valore all'azienda. In questo senso l'adozione di architetture dati unificate basate sul cloud può diventare fondamentale”, ha dichiarato Fabrizio Ceriotti, presidente, ANDAF Lombardia. AI e ML sono fondamentali per il futuro della finanza L'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico (ML) possono svolgere un ruolo fondamentale per il futuro della finanza, supportando alcune attività come previsioni finanziarie, rilevamento delle frodi, valutazione del rischio, analisi dei dati e automazione dei processi ottimizzando gli stessi. “Le soluzioni tecnologiche che integrano i vari processi consentono alle aziende di eliminare i silos procedurali e tecnici per ottenere informazioni in tempo reale e quindi ripianificare gli obiettivi in base alla loro analisi”, ha affermato Augusto Abbarchi, Country Manager di Workday per l’Italia. “Infatti consentono di pianificare, elaborare e analizzare i risultati derivanti dalle risorse umane in ogni momento del ciclo economico, ottimizzando il posizionamento delle persone all'interno dell'organizzazione.” I vantaggi di cui possono beneficiare i CFO da AI e ML: • Eliminazione delle inefficienze attraverso l'interrogazione più rapida delle transazioni ad alto volume. • Risparmio di tempo automatizzando in modo intelligente le attività manuali e ripetitive con conseguente maggiore precisione e maggiore accuratezza. • Concentrarsi sulla gestione delle eccezioni mentre l’automazione rileva continuamente modelli e anomalie, evidenziando le aree di preoccupazione che devono essere attenzionate. • Riduzione del rischio perché eliminando l'intervento manuale si permette di ottimizzare i processi aziendali e accelerare il processo decisionale e le raccomandazioni basate sui dati. I CFO svolgono un ruolo fondamentale nel processo decisionale strategico Il ruolo del CFO sta diventando sempre più strategico: devono collaborare con i vertici dell'intera organizzazione e fornire indicazioni e analisi finanziarie a supporto del processo decisionale, ma devono anche saper cogliere le opportunità e gestire i rischi. Pertanto, è importante sviluppare una condivisione della strategia di trasformazione digitale dell'organizzazione e del ruolo di ciascun leader nel raggiungimento di tale trasformazione. Per fare ciò, il team finanziario deve collaborare in modo efficace con i team HR e IT per fornire dati processabili. “I CFO hanno una grande responsabilità: devono capire come le loro aree di interesse si allineino con quelle degli altri leader dell'organizzazione e mettere in atto processi strutturati per promuovere una collaborazione efficace con loro”, ha spiegato Vittorio Biassoni, vicepresidente, ANDAF Lombardia e curatore della ricerca. Per stare al passo con le esigenze dell'economia digitale diventa fondamentale la collaborazione tra tre asset chiave dell'azienda: capitale, tecnologia e persone.