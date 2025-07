Il futuro cresce nell’orto verticale. Eni e la pausa pranzo sostenibile

SAN DONATO MILANESE

(Milano)

Ecco la serra del futuro, dove rucola, porri e basilico crescono “fuori terra“. È un progetto che unisce tecnologia, innovazione e welfare aziendale quello avviato da Eni con la creazione di una serra aeroponica dedicata alla coltivazione di insalate e micro-ortaggi. Sede dell’iniziativa, il Centro di ricerche di Bolgiano, a San Donato Milanese. Il progetto, caratterizzato da un alto livello di automazione e dalla possibilità di gestire l’intero meccanismo da remoto, è destinato a rifornire i ristoranti aziendali della società dell’energia, a San Donato Milanese, con l’obiettivo di promuovere un uso consapevole delle risorse e sostenere modelli produttivi fondati su efficienza, innovazione e responsabilità sociale. In quest’ottica, l’iniziativa s’inserisce tra le azioni promosse da Eni, a partire dal territorio di San Donato, per centrare un duplice obiettivo: incentivare pratiche virtuose in campo ambientale e investire nel benessere del proprio personale.

La tecnologia aeroponica è un sistema innovativo di coltivazione fuori suolo, dove le piante sono sospese, con l’acqua e le altre sostanze nutritive che vengono nebulizzate direttamente sulle radici. Un metodo che garantisce un’idratazione, una nutrizione e un’ossigenazione ottimali, favorendo lo sviluppo delle colture in modo efficiente e sostenibile. Grazie a questo sistema, è possibile ridurre drasticamente il consumo di risorse naturali: fino al 98% di acqua in meno e un impiego limitato di fertilizzanti rispetto all’agricoltura tradizionale. Inoltre, si va a eliminare l’utilizzo di suolo, ancorché per scopi agricoli. Con queste caratteristiche è stata realizzata la serra di Bolgiano, nata dalla collaborazione con Dussmann (gestore dei servizi di ristorazione a San Donato Milanese) e Agricooltur®, startup innovativa titolare dei brevetti tecnologici adottati, impegnata nello sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alto valore sociale. L’attenzione alla sostenibilità ha caratterizzato anche la fase di costruzione dell’impianto, con l’impiego di materiali di recupero e riciclo.

Questa iniziativa rappresenta la prima applicazione in Italia della tecnologia aeroponica nell’ambito della ristorazione collettiva. Anche in virtù della filosofia del chilometro zero, la serra è collocata nelle immediate vicinanze delle cucine aziendali. In questo modo, si accorciano al massimo i tempi della filiera per la produzione e il consumo diretto d’insalate, micro-ortaggi (tra cui rucola, ravanelli, porri, cavolo rosso) e piante aromatiche come il basilico. Il risultato è un prodotto super fresco, privo di residui, senza imballaggi e con un impatto ambientale ridotto.

Non solo. Le eventuali eccedenze produttive saranno messe a disposizione dei dipendenti, che potranno acquistarle per i propri consumi domestici. E l’iniziativa non si limita all’ambito aziendale. Grazie alla collaborazione col Comune di San Donato Milanese, che ha condiviso la filosofia del progetto anche attraverso un passaggio in consiglio comunale, la serra sarà uno spazio aperto al territorio, in particolare alle scolaresche, che potranno farvi visita e studiarne i meccanismi. L’obiettivo è diffondere, tra le nuove generazioni e l’opinione pubblica, la cultura della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità sociale. Con questa nuova realizzazione, fanno sapere dall’azienda, "Eni conferma il proprio impegno nel favorire un ecosistema sostenibile, integrando tecnologia e welfare in una visione d’impresa che guarda al futuro".

A.Z.