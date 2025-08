ABC Company cede Il Fornaio del Casale: reinvestimento fino a 4 milioni

Treviso, 2 agosto 2025 – ABC Company Società Benefit, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha annunciato ieri la firma dei contratti vincolanti per la cessione della propria partecipazione in Il Fornaio del Casale, azienda di riferimento nella produzione industriale di prodotti da forno e pasticceria con sede a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. L’operazione, che rappresenta la prima exit della storia di ABC Company, prevede la vendita del 100% del capitale di Cake Land – controllante diretta di Fornaio del Casale – a una holding riconducibile a un importante fondo di private equity italiano. Il closing è previsto entro la fine di settembre 2025, subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive standard per questo tipo di operazioni, incluse le autorizzazioni regolamentari e antitrust. L’operazione rappresenta un segnale forte al mercato: il modello di investimento promosso dalla società funziona e può rappresentare una leva concreta per lo sviluppo industriale di piccole e medie imprese italiane.

Un investimento accelerato: in meno di due anni superati gli obiettivi

ABC Company aveva investito nella società veneta a ottobre 2023, con l’obiettivo di accelerarne lo sviluppo industriale. Una scommessa che ha dato frutti in tempi record: i risultati di Fornaio del Casale hanno infatti anticipato di tre anni le previsioni iniziali contenute nel piano industriale. Questo exploit ha convinto ABC a realizzare la valorizzazione dell’investimento a distanza di meno di 24 mesi. L’azienda deteneva circa il 15 per cento del capitale di Fornaio del Casale tramite una struttura a tre veicoli partecipativi in cascata. L’operazione, che prevede un corrispettivo complessivo di 10,9 milioni di euro, porterà a una plusvalenza netta di circa 6,8 milioni per ABC Company, rispetto a un valore di carico di 4,4 milioni iscritto a bilancio. L’exit genera per ABC Company un ritorno economico di grande rilievo. Del corrispettivo complessivo, 10,3 milioni di euro saranno corrisposti al closing, mentre un importo massimo aggiuntivo di 600.000 euro è previsto sotto forma di earn-out, subordinatamente al raggiungimento di specifici target di Ebitda entro il 31 dicembre 2025.

Il Ceo Taioli: “Validato il nostro modello, pronti al prossimo capitolo”

La cessione di Fornaio del Casale rappresenta “la prima exit per ABC Company e conferma la solidità della nostra strategia di investimento", ha commentato Stefano Taioli, amministratore delegato della società. "È un’operazione che ha generato ritorni eccellenti" ha aggiunto. Taioli ha definito l’operazione come un “caso scuola” del modello ABC: una piattaforma stabile di capitali e competenze che, attraverso un selezionato club deal di imprenditori e investitori, accompagna le partecipate in percorsi di crescita condividendo il rischio e la creazione di valore. Il Ceo ha infine confermato che la società continuerà a seguire il progetto imprenditoriale di Fornaio del Casale anche nella sua nuova fase: “Guardiamo con entusiasmo alla prosecuzione del percorso al fianco dei soci e del management, in particolare di Darix e Samuel Gecchele, con cui condividiamo visione e ambizione”.

Reinvestimento previsto fino a 4 milioni di euro

ABC Company ha comunicato l’intenzione di reinvestire fino a 4 milioni di euro nella nuova compagine societaria. Di questi, 2 milioni saranno messi a disposizione di investitori terzi attraverso la creazione di un nuovo club deal promosso da ABC stessa. L’operazione permetterà alla società di mantenere un ruolo attivo e qualificato nel futuro sviluppo dell’azienda veneta, pur sotto una nuova governance.