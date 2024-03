Il fondo Catterton deposita l’offerta per le azioni Tod’s

Crown Bidco, la società controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, ha depositato presso la Consob l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per le azioni ordinarie di Tod’s (nella foto l’ad Diego Della Valle). Lo comunica la stessa società. "L’Offerente – si spiega – pagherà un corrispettivo di 43 euro per ciascuna azione di Tod’s portata in adesione all’Offerta". "Mi sembra un’operazione intelligente per snellire alcuni aspetti organizzativi per la futura crescita di questo gruppo – ha commentato qualche giorno fa il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa – In Tod’s la famiglia Della Valle mantiene il controllo. Avere un fondo al posto di tanti investitori forse consentirà di essere più agile dal punto di vista operativo".