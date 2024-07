Si è chiuso con un fatturato di 93 milioni, in crescita del 19% sull’anno precedente, il primo semestre 2024 per Macron (in foto l’ad Gianluca Pavanello) azienda attiva nella produzione di abbigliamento sportivo. Nel corso della prima metà dell’anno Macron ha inaugurato la nuova sede Usa a Bridgeport, nello stato del Connecticut.