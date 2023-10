Il ceo Snapchat incontra 400 studenti

È il fondatore e Ceo di Snapchat, Evan Spiegel, il prossimo ospite di Andrea Ceccherini: interviene oggi, alle 17, a Firenze (Palazzo Corsini - Lungarno Corsini, 10), a un appuntamento del ciclo "I nuovi incontri dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro".

Spiegel è in Italia per incontrare insieme ad Andrea Ceccherini una delegazione di 400 giovani delle scuole secondarie superiori italiane in rappresentanza di quelli che partecipano all’iniziativa "Il Quotidiano in Classe" con i quali si confronterà da pari a pari, così come è ormai da tempo lo stile di questa serie di appuntamenti.

Tra i temi che verranno affrontati durante l’incontro, l’importanza della conoscenza degli strumenti offerti dalla rete e del loro corretto utilizzo, e come aiutare i giovani a distinguere l’informazione di qualità nell’era dell’Intelligenza Artificiale.