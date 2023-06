Il caro mutui frena l’immobiliare Crolla la compravendita di case

di Elena Comelli

Il caro mutui frena le compravendite di case, ma il calo è molto diversificato sul territorio nazionale. A fronte di un calo medio del 2,7%, province come Bari (+1,14%), Bologna (+2,88%), Torino (+3,26%) e Palermo (+2,11%) mostrano valori in controtendenza, mentre i centri più grossi come Milano (-3,74%), Roma (-2,09%), Firenze (-5,28%) e Napoli (-14,9 per cento) subiscono un vero e proprio crollo rispetto all’anno scorso. È questo l’andamento del mercato immobiliare e dei mutui nel primo bimestre 2023, reso noto dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso i dati statistici notarili.

Nello stesso periodo dell’anno, sul fronte dei mutui, si registra un calo medio del 23,56%, ben più alto rispetto al calo delle transazioni immobiliari, calo che a Napoli in particolare arriva a più di un terzo rispetto al primo bimestre 2022 (-35,4 per cento). La differenza di queste due percentuali (compravendite e mutui) è data da una riduzione (pari al -8,46%) dei mutui concessi per cifre superiori ai 500mila euro rispetto ad esempio al -20,9% della fascia fra 100 e 150mila euro e del -30,2% della fascia fra 150 e 200mila euro.

Si ha, infine, una riduzione di quasi il 20% del numero delle surroghe. La fascia di età che ha subito la riduzione minore è quella degli under 36, probabilmente in considerazione delle agevolazioni fiscali in vigore fino a fine dicembre 2023 per l’acquisto della prima casa e l’estensione del fondo prima casa all’80% in scadenza il prossimo 30 giugno. Sul calo medio nazionale del -21,15%, la fascia di età 18-35 anni si ferma a –19,3% rispetto al -20,11% degli under 45, -22,36% degli under 55 e -25,67% under 65 fino al picco del -33,3% della fascia 66-75 anni.

Il calo riguarda solo le prime case, che registrano un –6% per le compravendite tra privati e un -24% per acquisti da impresa, mentre il mercato delle seconde case segna un dato positivo, rispettivamente del +2,82% e del +3,37%. In generale, comunque, il vero crollo per entrambi i tipi di acquisti, che sia prima o seconda casa tra privati o imprese, si ha nel mese di febbraio 2023 (-8,68 per cento). Nello specifico, in febbraio si registra una riduzione dell’11,7% di acquisti di prime case tra privati, del 33,7% di prima casa tra imprese, del 3,54% di seconde case tra privati e dello 0,83% di seconde case tra imprese.