Il Btp Valore piace: a Roma si replica

Seconda emissione di Btp Valore, dopo quella di inizio giugno che ha portato al collocamento titoli di Stato per oltre 18 miliardi. Il nuovo Btp Valore sarà emesso da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, salvo chiusura anticipata; avrà una durata di cinque anni, con extra premio finale di fedeltà. C’è una novità importante: per la prima volta con un titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up).

Ancora non sono noti i rendimenti minimi garantiti, che verranno comunicati il 29 settembre: a giugno 2023, i tassi annuali definitivi sono del 3,25% per il 1° e 2° anno e del 4,00% per il 3° e 4° anno, con un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%.

L’investimento minimo sarà di 1.000 euro, senza commissioni durante i giorni di collocamento. Il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso home banking (se abilitato al trading online), o in banca o all’ufficio postale. Si applica la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà e il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.