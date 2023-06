Il Btp Valore parte con il botto Raccolti oltre 5 miliardi in un giorno

di Elena Comelli

È il trionfo dei "Bot people", con il boom di domande nel primo giorno di collocamento del Btp Valore. Il nuovo titolo lanciato ieri e riservato ai piccoli risparmiatori ha chiuso la giornata con un volume totale di ordini pari a oltre 5,432 miliardi di euro a fronte di oltre 185.000 contratti sottoscritti. La performance del primo giorno di collocamento è nettamente superiore a quella registrata in occasione del primo giorno di emissione dell’ultimo Btp Italia (marzo 2023), in cui erano stati emessi 3,67 miliardi di euro. La sottoscrizione del Btp Valore è iniziata ieri e si concluderà venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata.

Il Btp Valore ha una durata di 4 anni, rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a coloro che lo detengono fino a scadenza nel 2027. Le cedole sono semestrali e verranno calcolate in base ai tassi minimi garantiti che sono stati comunicati il 1 giugno: 3,25% per il primo e secondo anno; 4,00% per il terzo e quarta anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il collocamento non prevede riparti, nè commissioni, nè tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.

Ma come si acquista? La procedura di sottoscrizione del Btp Valore è quella classica. I risparmiatori retail possono acquistare il titolo con un investimento minimo di mille euro, senza commissioni, tramite il proprio referente, in banca o in posta, ma anche tramite home banking, se abilitati alle operazioni di trading online. La tassazione è del 12,50%, la stessa applicata ai titoli di Stato, con l’aggiunta dell’esenzione dalle imposte di successione. Le cedole verranno calcolate in base a un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti due anni di vita del titolo.

La differenza principale rispetto ai Btp tradizionali è che per il Btp Valore la cedola è variabile e progressiva, ma non indicizzata all’inflazione o ad altri parametri. Per questo, uno dei rischi è dato dalla volatilità: se i tassi di interesse salgono, il prezzo dei Btp precedentemente emessi cala; se i tassi di interesse scendono, il prezzo dei Btp precedentemente emessi sale. Un altro rischio è legato al paese emittente: l’Italia ha un suo potenziale default o un rischio ristrutturazione del suo debito da tenere presenti.