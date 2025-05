Il Btp Italia raccoglie oltre 3 miliardi nel primo giorno

Il nuovo Btp Italia, arrivato alla ventesima edizione, nella prima giornata del collocamento ha raccolto 3,14 miliardi di euro con quasi 86.000 contratti sottoscritti dai risparmiatori, per l’esattezza 85.981. Non lontano dalla raccolta dalla precedente emissione, realizzata dal Tesoro a marzo di due anni fa, che aveva ricevuto ordini per poco più di 3,6 miliardi per poi chiudere vicino ai 10 miliardi complessivi dei quali 8,6 miliardi dal retail. Proprio oltre la soglia dei 10 miliardi il mercato scommette si possa arrivare anche questa volta, al termine dell’offerta. Gli investitori retail che vogliono puntare parte dei loro risparmi sul titolo di Stato indicizzato all’inflazione con scadenza sette anni hanno ora tempo ancora due giorni per comprare il Btp Italia, salvo chiusura anticipata. La mattinata di venerdì sarà invece dedicata agli investitori istituzionali.

Il titolo scade il 4 giugno 2032 e offre un rendimento minimo garantito del’1,85%, rivalutato in base all’inflazione. Gli interessi vengono pagati ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione nello stesso semestre. Per chi sottoscrive il Btp Italia al collocamento e lo mantiene fino alla scadenza è poi previsto un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito. La nuova emissione, a più di due anni dalla precedente, è arrivata sul mercato in un momento favorevole per il Tesoro dato che venerdì scorso Moody’s ha confermato il rating sovrano dell’Italia a ‘Baa3’ e ha alzato l’outlook a ‘positivo’.

Red. Eco.