Il 92% della raccolta è in risparmio gestito

Il gruppo Azimut (in foto il ceo Gabriele Blei) ha registrato ad agosto una raccolta netta positiva per 529 milioni di euro raggiungendo così 4,8 miliardi da inizio anno. L’obiettivo per l’intero anno è di 6-8 miliardi. Nel solo mese di agosto, il 92% della raccolta netta è stato indirizzato in prodotti di risparmio gestito.