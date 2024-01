Inglesina, l’impero del passeggino made in Italy, piange la scomparsa del suo papà

Altavilla Vicentina (Vicenza), 8 gennaio 2024 – Si è spento il 6 gennaio, dopo una lunga malattia, Liviano Tomasi, il padre di Inglesina, la carrozzina italiana divenuta brand mondiale. Proprio nel 2023 l’imprenditore aveva festeggiato – assieme ai figli Luca e Ivan, rispettivamente amministratore delegato e presidente - i sessant’anni dell’azienda, fondata ad Altavilla vicentina in pieno boom economico.

Appassionato di auto da corsa, Tomasi si era cimentato prima nella realizzazione di tricicli e, successivamente, di carrozzine per bambini che avessero, però, un tocco principesco: si ispirava, infatti, alle carrozze della corte inglese, usate dai predecessori della regina Elisabetta.

Le origini

Da qui il nome del primo modello, ‘London’, e dell’azienda ‘Inglesina’, nata dall’unione delle parole ‘inglese’ e ‘carrozzina’: il successo nel segmento dei passeggini e articoli per la prima infanzia d’alta gamma, in Italia e all’estero, fu immediato.

In sessant’anni, le carrozzine Inglesina sono state esibite da vip come Madonna (nel 2012, in occasione dell’esibizione al Superbowl) e da influencer come Chiara Ferragni, che per il figlio Leone scelse un modello Inglesina griffato Fendi.

Venduto in 40 Paesi del mondo, il marchio non soffre neppure – per il momento – del calo demografico sempre più vistoso nei Paesi occidentali: a confermarlo, i conti, più che fiorenti.

Fatturato da record

L’azienda veneta ha chiuso il bilancio 2022 con un utile di 3 milioni e 874mila euro, in aumento di oltre un milione di euro rispetto al 2021. Alla base dell’exploit c’è soprattutto il portentoso boom dei ricavi: nell’anno preso in esame, infatti, Inglesina è passata da 52 a 64 milioni di ricavi generati dalle vendite. Oltre il 50% è realizzato all’estero. Proprio lo straordinario incremento delle vendite ha permesso a Inglesina di superare il pesante rialzo dei costi di produzione e le spese per l’approvvigionamento di materie prime, balzate in un solo anno da 28 a 36 milioni di euro. Nel complesso, Inglesina ha sopportato un aumento di costi totali pari a 10 milioni di euro: da 51 a 61 milioni, dal 2021 al 2022. Ma se l’è cavata egregiamente, abbassando il proprio indebitamento da 16 a 15 milioni nel corso del 2022.

Superata la crisi delle nascite

In un panorama nazionale che vede venire al mondo sempre meno bambini – le nascite sono in costante calo, dice l’Istat, ormai dal 2008, e nei primi 6 mesi del 2023 i nuovi nati sono stati 3.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 – l’azienda veneta delle carrozzine chic non si è affatto scoraggiata, anzi. Sebbene il bacino di potenziali clienti del brand, cali, secondo le stime, di almeno 12mila unità all’anno, l’azienda è riuscita a rinnovare la propria identità, rivolgendosi a genitori sempre più attenti, informati ed esigenti ma, soprattutto, puntando su mercati esteri, come la Francia, ben più promettenti dal punto di vista del tasso di natalità. È a quota 1,84, infatti, il numero di bambini nati per donna in Francia, secondo i più recenti dati Eurostat, contro l’1,25 italiano. Il nostro Paese è attualmente terz’ultimo nell’Ue: peggio di noi fanno solo Spagna (1,19) e Malta (1,13).