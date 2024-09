Industrie De Nora (in foto l’ad Paolo Dellachà) ha firmato un memorandum d’intesa con l’azienda tecnologica giapponese Asahi Kasei per sviluppare e commercializzare elettrolizzatori e sistemi containerizzati per la produzione di idrogeno verde su piccola scala. De Nora metterà a servizio la propria Gigafactory italiana, in costruzione.