Idroelettrico, corsa contro il tempo. Pronti 15 miliardi di investimenti

Oltre quindici miliardi di euro. È l’entità degli investimenti che le principali aziende italiane del settore idroelettrico mettono sul tavolo in vista della riassegnazione delle concessioni. Il tema è al centro del decreto legge sull’energia che il governo si appresta a portare in consiglio dei ministri, dopo lo stop dei giorni scorsi. Ma è anche alla base di un braccio di ferro con le autorità europee, concentrato su alcune novità. La bozza del Dl energia, elaborato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin in armonia con le Regioni, prevede che queste possano negoziare una riassegnazione delle concessioni – quindi non semplicemente una proroga – con gli attuali titolari, a fronte della presentazione di un piano di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio. Misura capace di favorire gli investimenti delle aziende italiane concessionarie (per esempio Enel, A2A, Edison), la difesa di asset nazionali fondamentali per la sicurezza del sistema e il supporto all’economia nazionale, in un settore dove nessun Paese europeo, tranne l’Italia, ha aperto finora alla messa a gara delle concessioni. Il nuovo Decreto Energia potrebbe introdurre, però, la facoltà delle Regioni e delle province autonome di prevedere nella normativa regionale o la riassegnazione o la costituzione di una società pubblico-privata.

Un’integrazione capace di favorire l’economia e le imprese italiane. A patto che superi il braccio di ferro con l’Europa. In caso contrario si avrebbero possibili ricadute negative sull’industria dell’idroelettrico in Italia. Per cominciare, il rischio di creare disparità e danni per agli operatori nazionali, impossibilitati a partecipare a gare in altri Stati europei e penalizzati in casa propria della concorrenza di player di altri Paesi. Nell’Ue, infatti, non esiste un obbligo normativo per gli Stati membri di assegnare le concessioni idroelettriche attraverso gare pubbliche. E chi ha prorogato la scadenza delle concessioni idroelettriche non ha subito contestazioni da parte della Commissione Europea. Di più: nel 2021, l’Europa ha archiviato la procedura d’infrazione nei confronti di Italia, Polonia, Germania, Austria, Regno Unito e Svezia, che non avevano aperto alla concorrenza. L’Austria, inoltre, prevede una durata delle concessioni di 90 anni, con la riassegnazione della concessione scaduta al concessionario uscente; la Svezia una durata addirittura illimitata per le concessioni, senza possibilità di assegnazione ad altri operatori.

Che succederà adesso? Sicuramente è corsa contro il tempo, visto che la discussione del Decreto Energia non può essere procrastinata ulteriormente. Anche a causa della necessità di decidere l’eventuale proroga della fine del mercato tutelato.