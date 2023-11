IA, un’occasione per il giornalismo: "Ma non sostituirà i cronisti"

"Questo articolo non è stato scritto usando il supporto dell’Intelligenza Artificiale generativa". Derubricato a "fantasia" il paventato ingresso nelle redazioni di ‘giornalisti robot’, difronte alla diffusione dell’utilizzo dell’IA il mondo del giornalismo è pronto a mettere in campo un’operazione trasparenza. Se, infatti, l’IA non può sostituire il lavoro dei professionisti dell’informazione può fornire ad esso un importante supporto. "Servono trasparenza, cautela e un nuovo patto con i lettori che devono sapere con quali modalità i giornalisti producono le notizie" è il messaggio lanciato ieri dal presidente dell’Ansa Giulio Anselmi aprendo l’evento ‘La Fabbrica della Realtà - Giornalismo e informazione nell’era dell’IA generativa’, organizzato dall’Ansa al Maxxi di Roma.

Una linea condivisa dal sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini che ha proposto di "etichettare i contenuti e rafforzare la responsabilità del giornalista che potrebbe dichiarare la percentuale di utilizzo dell’IA". In tale scenario – ha detto Barachini – "la Fieg, ha fornito un importante contributo sulla possibilità di autoregolamentazione". L’inserimento di "una tracciabilità chiara per definire le modalità di produzione della notizia" è sostenuto anche dal presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli.

Nelle redazioni l’avvento dell’IA è visto con ottimismo come un qualcosa che può aiutare i giornalisti a guadagnare in produttività, a dedicare più tempo a quello che è il cuore del mestiere.

"L’IA è una grandissima occasione per i giornali, per le imprese editoriali. Noi – ha affermato Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – Abbiamo avviato sperimentazione molto caute in quella parte della filiera lavorativa dell’informazione che rappresenta un lavoro non qualificante, intellettualmente spesso frustrante. Puntiamo a togliere ai giornalisti incombenze noiose e faticose in modo da consentire loro di fare il loro lavoro trovare le notizie, cercarle, scriverle, verificarle, raccontarle nel modo più appropriato e impaginarle".

Sul fronte del business "la minaccia principale – spiega Fabrice Fries, ad dell’Afp – è la trasformazione dei motori di ricerca in motori di risposta grazie all’utilizzo dell’IA senza rimando ai siti di notizie che in tal modo non riceveranno più parte degli introiti pubblicitari".

Giulia Prosperetti