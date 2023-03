I tetti delle stazioni diventano "green" La svolta fotovoltaica comincia dai parcheggi

IL GRUPPO FS punta anche sui tetti delle stazioni per l’autoproduzione di energia. Gli investimenti in nuovi impianti fotovoltaici nelle stazioni riguardano l’individuazione e lo sfruttamento di grandi superfici di copertura dei fabbricati, compatibilmente con i vincoli tecnici e paesaggistici legati ad edifici di pregio storico e architettonico. Un primo intervento riguarda un maxi parco fotovoltaico da realizzare in varie fasi sulla copertura del nuovo parcheggio di Roma Termini, da circa 2.100 pannelli solari e una potenza totale di 1 megawatt di picco a regime. Un’opera con un investimento di circa 2,7 milioni di euro che si estende su una superficie di 10 mila metri quadri e sarà connessa alla rete di distribuzione elettrica in bassa tensione della stazione e consentirà di ridurre il prelievo di energia dall’infrastruttura pubblica.

Oltre al nuovo parcheggio di Roma Termini, diventeranno ecologiche nei prossimi anni numerose altre coperture, potenzialmente per circa 50 mila metri quadri complessivi di aree nelle grandi stazioni, capaci di coprire il 10% circa dei fabbisogni energetici delle stazioni. Già nel corso del 2023 saranno oggetto di specifici studi di fattibilità ed attività progettuali ulteriori aree a Roma Termini, la copertura del nuovo parcheggio di Napoli Centrale e spazi a Firenze SMN, con l’obiettivo di avviare la realizzazione dei relativi interventi dall’anno successivo.