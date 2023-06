I tassi sui mutui salgono ancora Una stangata da 173 euro al mese

di Elena Comelli

Salgono ancora i tassi sui mutui, oltre la soglia del 4,5%, mentre le compravendite di case e i prestiti rallentano. Una scalata senza sosta che potrebbe non essere ancora finita, considerando che nella prossima riunione dell’Eurotower di giovedì il board della Bce si appresta ad annunciare un nuovo rialzo. Ci sono tutti gli effetti della stretta sui tassi negli ultimi dati pubblicati da Bankitalia sull’andamento del credito. Innanzitutto, secondo le rilevazioni di Via Nazionale, i tassi d’interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) ad aprile si sono collocati al 4,52% contro il 4,36% di marzo.

Secondo l’Unione nazionale dei consumatori i dati sono "preoccupanti", anche perché "rispetto ad aprile 2022 sono più che raddoppiati. Rispetto poi a due anni prima, quando erano all’1,74, sono aumentati del 160%". L’Unc fa un calcolo: "Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che la rata, per chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile, cresce da 595 a 768 euro rispetto a un anno fa, con un rincaro di 173 euro al mese. Una stangata annua pari a 2.076 euro". Da qui, il calo del mercato immobiliare residenziale: dopo il -2,1% registrato nel quarto trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, i primi tre mesi del 2023 segnano un ulteriore -8,3%, con 166.745 transazioni (più di 15mila in meno) in Italia. Secondo l’analisi di Abitare Co. sulla base dei dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, nel primo trimestre 2023 a soffrire maggiormente sono i comuni capoluogo (-10,6%) rispetto ai non capoluoghi (-7,4%).

Tornando ai dati Bankitalia, il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo è invece salito al 10,29% (era al 10,12% nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 4,52% (dal 4,30% del mese precedente). Non a caso, il volume dei prestiti erogati sta calando. Ad aprile i prestiti al settore privato sono diminuiti dello 0,5% sui dodici mesi (erano cresciuti dello 0,3% nel mese precedente). Duplice l’andamento: i prestiti alle famiglie sono aumentati dell’1,4% sui dodici mesi (1,9% nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dell’1,9% (-1,1% nel mese precedente). Inoltre, i depositi del settore privato sono diminuiti del 3,4% sui dodici mesi (-3,2% in marzo); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 9,4% (8,9% in marzo).