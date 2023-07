I ritardi sui chip da recuperare in tutta fretta

Bruno

Villois

L’oro del nostro secolo sono i microchip, indispensabili per tutti i prodotti con una componente elettronica, tra i quali l’auto, telefonini, pc elettrodomestici, ovvero l’elemento portante del nostro tempo. La pandemia ci ha fatto scoprire che l’Occidente, e in particolare l’Europa e soprattutto il nostro Paese non ne produceva e il mercato della componentistica senza di loro ha perso colpi. Dopo oltre 18 mesi di rifornimenti a singhiozzo, da Cina e Taiwan e dintorni, mesi in cui acquistare un auto nuova di qualunque marca è stato praticamente impossibile per totale carenza di prodotto, l’Europa si è risvegliata ed ha tentato in ritardo, come succede ormai quasi sempre, di porvi rimedio, di dare il via alla stagione delle produzioni. E si è accorta che le imprese in grado di realizzarli erano praticamente inesistenti e che quindi si doveva implorare gli USA, unica alternativa agli asiatici, per, prima rifornirci, e poi venire ad insediare stabilimenti da noi. L’operazione è sbocciata dal punto di vista della disponibilità ma prima, che decollino le gigafactory terra continentale serviranno 2-3 anni, e difficilmente si insedieranno in Italia. Eppure propria da noi ben oltre mezzo secolo fa c’era l’Olivetti, azienda defunta da decenni, che è stata una dei principali precursori dell’epoca dell’innovazione tecnologica. Senza dimenticare anche la STM, nel cui core spiccava la produzione di semiconduttori, tanto da diventare nel 2015 la 5a azienda mondiale di chip, nonchè numero 1 in Europa.

Ad oggi, dopo essere stata controllata dai governi italiano e francese, è da anni una pubblic company, le cui decisioni vengono prese altrove. La loro gigafactory, in studio di realizzazione, sarà in Francia, pur essendo il MEF ancora uno dei principali azionisti.