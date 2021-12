Un futuro senza pensione. Per chi entra oggi nel mondo del lavoro in Italia, l’aspettativa per ottenere l’assegno pensionistico arriverà a 71 anni, un’età tra le più alte dei paesi Ocse, secondi solo ai danesi e in compagnia di estoni e olandesi. Uno ‘scalone’ davvero alto, in prospettiva. Perché attualmente l’età in cui si accede alla pensione è sotto la media, 61,8 anni, per effetto di una serie di provvedimenti, che – a partire da Quota 100 – hanno permesso negli ultimi anni un’uscita anticipata dal lavoro. Una misura costata cara,...

A fotografare la situazione e illustrare lo scenario futuro è il nuovo Rapporto dell’Ocse sul sistema pensionistico che affronta la sfida dei prossimi decenni. Che sarà per tutti i Paesi quella di mantenere un sistema sostenibile di fronte all’invecchiamento della popolazione. Si prevede che i lavoratori diminuiranno di oltre un quarto, entro il 2060, nella maggior parte dei paesi dell’Europa meridionale, centrale e orientale, nonché in Giappone e Corea e "costruire su solide basi i sistemi pensionistici – sottolinea l’Ocse – in futuro richiederà dolorose decisioni politiche".

Basti pensare che, in media, nell’Ocse, le persone di età superiore ai 65 anni ricevono l’88% del reddito della popolazione totale. Le persone di età superiore ai 65 anni ricevono attualmente circa il 70% o meno del reddito medio disponibile a livello economico in Estonia, Corea, Lettonia e Lituania e circa il 100% o più in Costa Rica, Francia, Israele, Italia, Lussemburgo e Portogallo.

Generalmente, sulla base dei vari interventi dei diversi Paesi, l’età pensionabile normale aumenterà di circa due anni in media in tutta l’Ocse entro la metà degli anni 2060: l’età media di pensionamento futura sarà di 66 anni, con le donne che manterranno un’età pensionabile normale più bassa rispetto agli uomini in alcuni Paesi: Colombia, Ungheria, Israele, Polonia e Svizzera. In Italia si arriverà alla pensione a 71 anni per effetto del regime introdotto nel 1995 che adegua le prestazioni pensionistiche all’aspettativa di vita e alla crescita e sarà pienamente efficace solo intorno al 2040. E nel nostro Paese la necessità di equilibrio tra invecchiamento della popolazione e crescita dell’occupazione sarà cruciale: nel 2050 infatti ci saranno 74 persone di età pari o superiore a 65 anni ogni 100 persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni.