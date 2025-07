I produttori italiani di vini: "Danni per mezzo miliardo. Ma gli Usa perdono di più"

Un colpo annunciato, ma non per questo meno pesante. Lamberto Frescobaldi, confermato a inizio mese presidente dell’Unione italiana vini per il prossimo triennio oltre che presidente della Marchesi Frescobaldi, commenta così l’introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti sull’import europeo. Una decisione che arriva dopo mesi di incertezza e che, pur fermandosi al 15%, rischia di mettere in difficoltà l’intero comparto vitivinicolo italiano. "L’incertezza ha fatto più danni del dazio stesso", spiega. E il quadro resta ancora parziale, in attesa di conoscere i dettagli tecnici dell’accordo raggiunto tra Ue e Usa.

Presidente Frescobaldi, qual è la stima dell’impatto economico per il vino italiano?

"Se il dazio del 15% sarà applicato per intero, parliamo di un danno stimato in 317 milioni di euro in un anno per il vino italiano. E se il cambio euro-dollaro resta sfavorevole, come oggi, la cifra potrebbe salire fino a circa 460 milioni, quasi mezzo miliardo. Non è un danno che riguarda solo noi: anche i nostri partner americani avranno un mancato guadagno importante. Abbiamo calcolato che per loro la perdita potrebbe toccare 1,7 miliardi di euro".

Una bella botta, comunque.

"Sì, una bella botta ma quello che mi avrebbe fatto più paura sarebbe stata la disgregazione europea, ovvero che ogni paese parlasse con voce propria. Altrimenti Trump sarebbe riuscito a dividere l’Europa. È un bel segnale che non è stato abbastanza enfatizzato".

Ci sono però ancora nodi da sciogliere...

"Sì, il ministero degli Esteri ha convocato un tavolo proprio per chiarire i punti ancora incerti. Ad oggi, non sappiamo con esattezza se il dazio sarà esteso a tutti i prodotti europei o se ci saranno esclusioni e per il vino è ancora aperta la trattativa. Ma una cosa è certa".

Quale?

"Che nonostante non sia una sorpresa – era nei piani elettorali di Trump da novembre – resta una misura molto pesante. Non è una doccia fredda, ma resta difficile da accettare. L’automotive europeo, ad esempio, rischiava dazi anche più alti, dal 25 al 29%. Se ora si ferma al 15% probabilmente le grandi case che esportano di più negli Stati Uniti, come Mercedes, Audi, Bmw, stapperanno una bottiglia di vino. Ma noi no".

Ci sono certezze sull’applicazione del dazio?

"No, e questo è un altro problema serio. Il vino oggi sconta un dazio molto basso, sotto il 3%. Il parmigiano reggiano, ad esempio, è già colpito da una tariffa del 20%. Il punto è: il nuovo 15% si aggiunge a quelli preesistenti o li sostituisce?".

Quindi qual è il rischio che più preoccupa?

"Se si sommano, rischiamo dazi del 35% su alcuni prodotti. Se invece si azzera tutto e si parte da 15%, è un’altra storia. Ma non lo sappiamo. Se vogliamo guardare il ‘bicchiere mezzo pieno’, posso dire che da marzo a oggi abbiamo attraversato una fase di incertezza totale".

La presidente Ursula von der Leyen ha detto che su vini e superalcolici non è ancora stato raggiunto alcun accordo con Washington: resta proprio l’incertezza il problema maggiore che influisce sull’andamento dei mercati?

"L’incertezza, nel nostro lavoro, è peggio di qualsiasi notizia negativa. Almeno ora sappiamo da dove ripartire. Lo dico da imprenditore: non c’è niente da festeggiare, ma almeno la situazione è più definita. Lo confermano le borse europee, che oggi hanno reagito con un piccolo rimbalzo".