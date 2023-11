I poveri assoluti sono 5,6 milioni

In Italia la povertà aumenta, affermandosi come un fenomeno "strutturale". Dal 2021 al 2022 i poveri assoluti sono aumentati di 357mila unità, attestandosi a quota 5 milioni 674 mila, pari al 9,7% della popolazione (erano il 9,1% nel 2021). Un residente su dieci oggi non ha accesso a un livello di vita dignitoso. È la fotografia del Rapporto 2023 di Caritas italiana.