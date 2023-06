I micro Comuni e il rischio di perdere il Pnrr

Bruno

Villois

Italia degli 8000 mila Comuni, di cui oltre il 70% con meno di 5 mila abitanti (ben 3500 addirittura meno di 2000), si trova a dover dipanare il test del PNRR, che dovrebbe indirizzare risorse alle più svariate necessità, migliorarne il funzionamento, l’erogazione dei servizi, gli interventi di modernizzazione strutturale. Per questi Comuni diventa perà assai difficile prima formalizzare le richieste con progetti idonei e poi, nel caso vi siano i finanziamenti, realizzarli entro il 2026.

In questo scenario c’è da scommettere che questi Comuni otterranno poco o nulla, e che anche quelli sotto i 10 mila abitanti avranno molte difficoltà. Le carenze organizzative e un provincialismo diffuso (che ha impedito fusioni almeno tra i piccolissimi, ma che tra i piccoli, quelli dei 5 mila) fanno emergere le difficoltà insormontabili a cui si trova di fronte la macchina pubblica, anche quando ci sono opportunità e risorse.

La storia del nostro Paese è stata caratterizzata dalla prevalenza agricola, sostituita da quella industriale dalla fine degli anni ’50 in poi.

Ma nel decennio successivo il legislatore non ha saputo avviare gli accorpamenti dei micro comuni, stabilendo il limite minimo di almeno 10 mila abitanti, per poter porre in atto una macchina organizzativa e gestionale in grado di dare risposte alle esigenze della modernizzazione.

Il fatto che si rischi ora di non poter utilizzare risorse a costo zero la dice lunga sui problemi del Paese. Vero che negli ultimi 30 anni sono nati consorzi tra comuni per l’erogazione e gestione di servizi, ma la macchina burocratica dei singoli è rimasta invariata, con le conseguenze di ritrovarsi prigioniera di se stessa.