I mercati aspettano l’inflazione Usa All’orizzonte c’è la frenata dei tassi

di Franca Ferri

Borse chiuse domani in Europa, Australia e Hong Kong per la ricorrenza del Lunedì dell’Angelo. La ’settimana corta’ dei mercati si apre con il Meeting di Primavera del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, che da domani al 16 aprile riunisce a Washington governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato. Parteciperanno per l’Italia il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, e il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.

Ma l’evento più atteso dai mercati è il dato dell’inflazione Usa, in arrivo mercoledì. L’aspettativa, secondo gli analisti interpellati da Bloomberg, è di un marcato rallentamento della headline (5,2% dal 6% precedente), ma allo stesso tempo un’accelerazione per la componente core (5,6% da 5,5% le attese). Sarà l’ultimo dato dell’inflazione americana prima della prossima riunione della Fed, il 3 maggio, data in cui si attende un innalzamento contenuto dei tassi: 25 punti. Sempre mercoledì, si terrà la riunione della Banca centrale canadese, che dovrebbe lasciare i tassi invariati al 4,5%. Negli Stati Uniti inizia la pubblicazione delle trimestrali: fari puntati sui conti di diversi colossi bancari preceduti da quelli di First Republic Bank, di recente nell’occhio del ciclone.

In Italia si apre la stagione assembleare, con l’approvazione dei bilanci 2022. In particolare giovedì sono in calendario le assemblee di Caltagirone editore, Campari e Stellantis, e venerdì di Ferrari, Iveco Group e Cnh Industrial. In area Euro non sono previsti dati di rilievo, mentre in Cina martedì saranno pubblicati l’inflazione ed i prezzi alla produzione di marzo, con questi ultimi attesi rimanere negativi su base annuale per il sesto mese consecutivo.