I disegni di The Doodle Boy arrivano nel mondo Nft

Roma, 10 ottobre 2023 – The Doodle boy porta i propri disegni in bianco e nero nel mondo NFT: lui è Joe Whale, anche conosciuto come Doodle Boy “il ragazzo scarabocchio”, rinomato in tutto il mondo per i suoi disegni in stile street art, che ricordano quelli di Keith Haring. A soli 13 anni ha già stretto importanti collaborazioni: da William e Kate, i duchi di Cambridge, a Nike, che lo ha scritturato come co-creator di contenuti multimediali dopo aver visto sul suo account Instagram come aveva decorato un paio di scarpe da ginnastica per il padre. Ma il prodigio dell’arte ha di recente aggiunto una nuova esperienza al suo già ricco repertorio: i suoi disegni approdano nel mondo Nft grazie ad Orange Comet.

Orange Comet, l’azienda L’azienda americana nasce nel 2020 con l'obiettivo principale di diventare la prima società di intrattenimento del web semantico in grado di guidare la rivoluzione digitale. Con il Ceo Dave Broome al timone, Orange Comet ha collaborato con molti grandi marchi. La loro collezione Nft presenta progetti della serie Mayfair Witches di Anne Rice, The Walking Dead e Sir Anthony Hopkins. Queste straordinarie partnership non sono una sorpresa perché l’azienda ha un team impressionante di consulenti e investitori.

La serie Remarkables La collezione Nft a cui prenderà parte The Doodle Boy è chiamata The Remarkables e sarà composta da 3.500 scarabocchi creati dal giovane artista. Si tratta di creature, piccoli mostri colorati dalle personalità sfaccettate. Dopo la coniazione, le creature inizialmente 2D in bianco e nero, si trasformeranno in rendering 3D in argilla, per diventare poi scene animate colorate e vibranti. La collezione Remarkables Nft mira a diventare un famoso marchio globale. L’azienda intende investire nella produzione di oggetti fisici da collezione e merchandising brandizzato.

Chi è Doodle Boy? Ma chi è l’artista grazie al quale questo progetto prenderà forma tutti gli effetti? 13 anni, originario di Shrewsbury, nel Regno Unito, Joe Whale ha iniziato a disegnare all'età di 3 anni. Il soprannome “Doodle Boy” se l’è guadagnato fra i banchi di scuola, dove invece di ascoltare le lezioni il giovanissimo talento passava buona parte del tempo a decorare quaderni e libri, facendo infuriare le maestre. Tutte, tranne una: quella del corso d’arte pomeridiano a cui lo avevano iscritto i genitori per valorizzare la sua creatività. Ed è stato proprio durante questo corso che l’insegnate di arte di Joe decide di condividere su instagram i lavori di Joe. Ora Doodle vanta oltre 170mila follower sul suo account Instagram personale e il suo successo è ancora tutto da scrivere.