I dazi influiscono per 7 commercianti su 10

Roma, 13 giugno 2025 – Inflazione, rincari e instabilità economica continuano a mettere sotto pressione le piccole imprese italiane: il 35% dei merchant si dice pessimista sul futuro del proprio business, complici l’aumento dei costi, le difficoltà nei rifornimenti e il cambiamento delle abitudini di consumo da parte dei clienti. Per 7 commercianti su 10, le tensioni commerciali fra USA, Cina ed Europa hanno influito negativamente sulle attività, con tempi di consegna più lunghi, rincari delle materie prime e la necessità di adattare rapidamente la propria offerta. Quasi la metà degli esercenti, inoltre, rileva che i consumatori hanno diminuito la spesa abituale (48,6%).

Preoccupazioni degli esercenti italiani

Zola: “Solo il 40% guarda al futuro con ottimismo”

“Le tensioni commerciali registrate nelle ultime settimane sono al centro delle preoccupazioni degli esercenti italiani, che si trovano a operare in un contesto economico sempre più complesso e instabile. L’incertezza caratterizza anche le prospettive per i prossimi mesi, cui guarda con ottimismo solo il 40,2% degli intervistati” dichiara Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp.

“Nonostante queste difficoltà, le piccole imprese italiane stanno dando prova di una straordinaria capacità di adattamento, reagendo con prontezza e concretezza. Diversificazione dell’offerta, fidelizzazione della clientela e maggiore attenzione ai canali digitali sono tra le risposte più adottate per fronteggiare la crisi. In questo percorso, la tecnologia si conferma una leva strategica, in grado di semplificare la gestione quotidiana e offrire strumenti accessibili per affrontare il cambiamento con maggiore consapevolezza ed efficienza”.

Cambiamenti economici e comportamentali

I dati dell’Osservatorio Small Business di SumUp

Il 49,1% degli esercenti ha dovuto far fronte a un aumento dei costi di consegna e delle materie prime.

Il 23,1% ha sperimentato un allungamento dei tempi di approvvigionamento.

Un cambio forzato nella catena di fornitura è stato imposto al 20,1% degli esercenti.

Una riduzione della varietà di prodotti offerti ha interessato il 19,5% degli esercenti.

Parallelamente, il comportamento dei consumatori è cambiato in modo significativo:

Il 48,6% degli esercenti segnala che i clienti acquistano meno frequentemente o spendono meno.

Un crescente interesse al prezzo è stato notato dal 33,1%, con un maggior ricorso a sconti e confronti tra offerte.

Il 30,3% nota una tendenza verso alternative più economiche.

Strategie di adattamento e tecnologia

Il 29,7% dei commercianti ha puntato sul lancio di nuovi prodotti o sulla diversificazione dell’offerta, mentre un quarto degli intervistati ha rafforzato le attività di marketing e fidelizzazione della clientela. Non manca una crescente attenzione ai canali di vendita digitali, indicata dal 12,8% come leva per ampliare il proprio raggio d’azione.

Sul fronte della strategia dei prezzi, il 45,4% ha optato per un aumento, di cui il 40,2% moderato, al fine di bilanciare la necessità di coprire i maggiori costi senza allontanare la clientela, mentre il 19,5% ha scelto di ridurre i margini di profitto per mantenere competitività e attrattività.

Guardando al futuro, gli esercenti indicano come priorità il sostegno concreto alla propria attività:

Il 41,4% chiede una riduzione della burocrazia.

Il 29,9% auspica sovvenzioni e sussidi.

Il 17,8% vede nell’accesso facilitato al credito e in strumenti digitali per pagamenti e gestione aziendale, elementi fondamentali per navigare l’incertezza con maggiore sicurezza.

Tecnologia e futuro dei piccoli business

Tecnologia e futuro: l’AI entra nei piccoli business

La tecnologia rappresenta una risorsa strategica per ottimizzare processi e migliorare la competitività, tanto che circa 1 imprenditore su 5 ha già investito in strumenti digitali per rendere più efficiente la gestione quotidiana del proprio business. Tuttavia, quando si parla di intelligenza artificiale, il quadro appare ancora frammentato: