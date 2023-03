I cavi sottomarini che portano l’alta tensione

IN MEZZO alla campagna tedesca, al confine con il Belgio, si scavano trincee. Non per fare la guerra, ma per rendere più sostenibile la pace. La prima linea ad alta tensione fra Germania e Belgio, parte del grande disegno d’interconnessione europeo per l’integrazione delle rinnovabili, si chiama Alegro e passerà tutta sottoterra, scavalcando autostrade, fiumi e canali grazie a una serie di tunnel scavati anche a 15-20 metri di profondità, per non disturbare la vita di superficie. Queste nuove arterie sono i gasdotti del ventunesimo secolo: non trasportano più combustibili fossili ma elettroni puliti dalle zone di produzione, come il Mare del Nord o il Baltico, a quelle più industrializzate, come la valle del Reno e il Sud della Germania, in modo da compensare l’instabilità delle fonti rinnovabili e ridurre al massimo le perdite.

Le interconnessioni elettriche si allargano anche all’altro capo del continente, con Terna al centro di molti progetti di cavi sottomarini, come il ramo Est del Tyrrhenian Link, il Sa.Co.I.3 tra Sardegna, Corsica e continente e il raddoppio del collegamento Italia-Montenegro. La prima linea da 1,2 gigawatt fra Abruzzo e Montenegro, una grande opera lunga 480 chilometri di cui 430 sottomarini, era stata già inaugurata nel 2019. E c’è in ballo anche il cavo sottomarino da 600 megawatt fra Italia e Tunisia, che ha appena ricevuto il via libera dell’Ue al co-finanziamento di 307 milioni di euro, in quanto ponte energetico fra l’Europa e il Nord Africa. In Italia, Terna ha appena avviato il procedimento autorizzativo per realizzare il nuovo elettrodotto sottomarino Adriatic Link, che collegherà Abruzzo e Marche. Si parla di un investimento complessivo di oltre 1 miliardo di euro, coinvolgendo circa 120 imprese tra dirette e indotto. L’opera, costituita da due cavi sottomarini di 210 km e due cavi terrestri di 40 km, consentirà di incrementare di circa 1.000 megawatt la capacità di scambio tra le zone centro-sud e centro-nord del Paese, aumentando la sicurezza, l’efficienza e la resilienza della rete elettrica nazionale. Secondo Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, l’avvio delle autorizzazioni per l’Adriatic Link da parte del Mase "è un altro passo fondamentale per il processo di transizione energetica in atto". La piena entrata in attività del nuovo collegamento è prevista entro il 2028.

Elena Comelli