I 90 anni del Gruppo Api a Roma: Insieme sulla stessa strada

Novant’anni sulla stessa strada degli italiani. Il Gruppo Api, la più grande società del settore dei carburanti e della mobilità, con oltre 4.600 distributori a marchio IP, una capacità di raffinazione di 10 milioni di tonnellate di petrolio all’anno e vari progetti innovativi per il futuro, celebra il suo anniversario con un’exhibition immersiva, "Insieme sulla stessa strada", che ripercorre la storia dell’azienda in parallelo con quella italiana. La mostra, curata da Balich Wonder Studio, è stata inaugurata ieri a Roma dalla famiglia Brachetti Peretti, alla presenza di molte personalità del mondo della politica, delle istituzioni e dell’imprenditoria. Tra gli altri, i ministri Adolfo Urso, Matteo Salvini e Matteo Piantedosi; il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Teo Luzi; l’editore del Gruppo Monrif e presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti e l’imprenditore Matteo Marzotto. E, ancora, i parlamentari Pier Ferdinando Casini, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi.

La mostra, aperta fino al 21 ottobre, alla Casa delle Armi – Foro Italico, in viale delle Olimpiadi – avvolge il visitatore in un percorso immersivo a cinque tappe. Un viaggio nella storia, nei valori e nella mission che contraddistinguono il Gruppo e, ancor prima, di una famiglia, protagonista dei grandi cambiamenti e delle sfide energetiche attraverso quasi un secolo di storia italiana. L’esposizione si apre con due elementi simbolici molto significativi: il cavallino nero – iconico marchio nato dalla penna di una studentessa – e due ampolle contenenti un’essenza che rimanda metaforicamente alla preziosità del petrolio raffinato dal Gruppo. Passa attraverso momenti iconici, come il lungo sodalizio tra l’azienda e il mondo delle corse con il campione Giacomo Agostini, accompagnato dalla moto che lo ha reso famoso in tutto il mondo.