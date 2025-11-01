I 65 anni dell’aeroporto di Fiumicino: "Pronti 9 miliardi di investimenti"

L’aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino celebra 65 anni di storia guardando al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi. Dall’inaugurazione del 20 agosto 1960 quando, in pieno boom economico, fu definito "il paradiso del cielo", simbolo dell’Italia che si stava rialzando, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventandone la principale porta di ingresso.

Le principali tappe dell’evoluzione del "Leonardo da Vinci", che quest’anno si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui – anticipando un obiettivo, ha sottolineato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, "che era previsto per il 2028" – sono state ripercorse ieri nel corso della cerimonia promossa da Adr, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad aprire l’evento la visita del capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di Adr.

"Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci – ha dichiarato il presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton – è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio". Guardando al futuro – ha aggiunto Benetton a margine della cerimonia – "abbiamo in mente di non porci degli obiettivi in termini di miglioramento: abbiamo pianificato altri 9 miliardi di investimento perché pensiamo che si possa provare a non essere solo il migliore aeroporto europeo, ma essere uno dei migliori aeroporti nel mondo".

"Le opere infrastrutturali devono guardare al futuro e l’aeroporto di Fiumicino ha lavorato in questa direzione: con una visione non legata al contingente ma allo sviluppo del Paese – ha evidenziato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi –. Oggi la visione deve essere la stessa".

Il Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, – ha spiegato Troncone – assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo".