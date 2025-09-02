I 53mila aspiranti medici. Addio ai test d’ingresso. Parte il ’semestre aperto’

Sono 53.825 iscritti di cui il 70% studentesse. E poco più di 24 mila posti da assegnare in tutta Italia. Il semestre filtro di medicina è cominciato e "per la prima volta l’accesso è libero e senza test", come ha ricordato la rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni: la sua università ha avuto il maggior numero di iscritti: 4810, seguita dalla Federico II di Napoli (3140), e dall’Alma Mater di Bologna (2635). A seguire Padova (2629 e Torino (2321). A Odontoiatria e Veterinaria (che seguiranno lo stesso iter) gli iscritti sono stati invece rispettivamente 4.445 e 5.997 per un totale di 64.267, fonte Miur.

COME FUNZIONA

Gli aspiranti che vorranno entrare a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria dovranno superare esami di chimica e biochimica propedeutica, fisica e biologia: ogni materia darà 6 crediti formativi per un totale di 18, le prove si svolgeranno in contemporanea a livello nazionale e gli studenti avranno a disposizione due appelli: il primo il 20 novembre, il secondo il 10 dicembre. Poi la graduatoria nazionale e l’assegnazione dei posti, in aumento rispetto al passato. In quasi tutti gli atenei è possibile seguire le lezioni in presenza o da remoto. Solo Padova ha deciso di far seguire unicamente attraverso il pc. "Abbiamo pensato anzitutto ai ragazzi. Sarà un semestre aperto, non un filtro ma una esperienza formativa. A settembre lezioni in presenza e da remoto, oltre 225 ore in 47 aule. A ottobre didattica mista, a novembre tutorato, esercitazioni e preparazione degli esami", ha spiegato Polimeni. A Tor Vergata oltre 2100 ragazzi partecipano alle lezioni in modalità mista: 800 per volta, in due turni, su prenotazione. L’anno scorso avevano partecipato ai test (il dato comprende sia Medicina che Odontoiatria in quanto unico test) 56.838 studenti alla prima prova e 55.175 alla seconda.

GLI STUDENTI

"Ho un piano B, che è Infermieristica. Però punto a rimanere qui a Medicina a Tor Vergata", dice Federica, una delle studentesse al debutto nel semestre filtro. "L’apertura? Preferivo il test precedente prima perché la selezione c’era prima e si evitava questa attesa", aggiunge. "Secondo me è una buona idea il semestre filtro, così conosceremo le materie con gli esperti", dice Chiara. "I posti? Io preferirei fare tutto in presenza, ma prenotare le aule è difficile, già per domani sono finite". Giulia invece ammette che "le materie del semestre, per chi viene da indirizzi classici, potrebbero essere più difficili rispetto a chi ha studiato materie scientifiche. Io ho un po’ di ansia perché non ho mai studiato fisica".

I POSTI DISPONIBILI

I posti disponibili in totale sono 24.026, in aumento di tremila sull’anno scorso e di ottomila rispetto a quello precedente. Nel dettaglio Tor Vergata passa da 505 a 970 posti, La Sapienza arriva a 1.802 aggiungendone 231, mentre la Federico II di Napoli ne guadagna 178 e arriva a 840. "Vogliamo formare più medici e medici meglio preparati, rispondendo a un bisogno reale e sempre più urgente del nostro pase", ha scritto sui social la ministra dell’università Anna Maria Bernini. "Troppi giovani con aspirazioni autentiche e talento hanno visto i loro sogni infrangersi davanti a domande da quiz, più simili a un gioco televisivo che a una prova di vocazione e preparazione. Abbiamo detto basta. È una sfida che andava affrontata, prima di tutto, per gli studenti", ha concluso.