Henoto guarda agli Usa: "L’acquisizione di FM Exhibit Llc amplia la nostra offerta"

"Un’acquisizione che amplia il ventaglio dell’offerta a disposizione dei nostri clienti". Gianpiero Calzolari, presidente di Henoto, si riferisce all’acquisizione di FM Exhibit Llc da parte di Henoto. L’azienda attiva nel settore degli allestimenti in ogni ambito di applicazione, parte di BolognaFiere Group, ha nei suoi piani lo sviluppo del business sul mercato americano. Per questo assume una relativa importanza il recente ottenimento da parte della società del 51% di FM Exhibit Llc, realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture per il settore fieristico, con una consolidata presenza in America. Questa trattativa, quindi, è coerente con la filosofia di business di Henoto e privilegia la crescita delle linee esterne ad alta specializzazione, inserendo nell’ambito della propria compagine societaria, realtà con una posizione riconosciuta per qualità e potenzialità di sviluppo che vadano a rafforzare ulteriormente la capacità di risposta alle richieste del mercato. Usa, Messico, Middle East e Asia sono fra i mercati esteri più attrattivi per le imprese italiane, aree al centro di tutte le strategie dell’export e in cui i nostri principali brand si affacciano per aprire nuove vie di business o intervengono per consolidare la propria presenza. Queste sono aree di fondamentale importanza per Henoto.

"Siamo orgogliosi della nostra leadership in termini economici e di presenza internazionale – dichiara Calzolari, presidente della società –. Questa nuova acquisizione porta nel nostro network una realtà che condivide l’obiettivo di crescita sui mercati esteri e, in particolare, negli Usa, zona in cui entrambi lavoriamo da tempo". Calzolari continua raccontando che "il nostro tessuto produttivo è ricco di Pmi che si distinguono per innovazione e qualità, realtà con ampie possibilità di crescita se inserite in un circuito che ne espanda le aree di business".

Per questo, Henoto, "è oggi una piattaforma in cui si integrano competenze, contatti e know-how, questo ci consente di essere flessibili e ricettivi nei confronti delle opportunità di mercato. Con l’acquisizione di FM Exhibit Llc – conclude Calzolari –, si rafforza ulteriormente l’attività e i servizi a disposizione delle imprese che vedono nell’export verso questo gli Usa una irrinunciabile opportunità commerciale". Al fianco di Calzolari anche Antonio Pedrina, Ceo di FM Exhibit Llc. "Legare il nostro brand con il gruppo Henoto ci proietta in una dimensione con un ampio parterre di realtà utili a finalizzare nuove opportunità di business, funzionali a entrambe le Società che hanno come obiettivo di sviluppo una sempre più marcata presenza internazionale". Quindi, "riteniamo vitale il nostro contributo strategico in termini di conoscenza del mercato Usa, in cui operiamo da molti anni e in cui abbiamo avuto modo di consolidare importanti rapporti commerciali", dice Pedrina. "Siamo certi che dall’accordo conseguiranno ottime opportunità di business e una conseguente crescita della quota di fatturato generato negli Stati Uniti", annuncia il Ceo di FM Exhibit Llc.