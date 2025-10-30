Per Halloween un giro d'affari ‘spaventoso’: superati i 300 milioni di euro

Roma, 30 ottobre 2025 – Se c’è una ricorrenza che deve gran parte del proprio successo – almeno nel nostro Paese – alla risonanza di cui ha sempre goduto sui media, quella è senza dubbio la festa di Halloween. La solennità – le cui radici affondano nelle tradizioni celtiche dell’Europa precristiana - era pressoché sconosciuta alle nostre latitudini, almeno finché innumerevoli film in arrivo dagli Stati Uniti non ce l’hanno fatta scoprire. Poi è stato il turno dei social network, che ne hanno amplificato la risonanza al punto che, in un recente servizio della Bbc – firmato dai giornalisti Josh Martin e Haider Saleem – si arriva ad affermare che “su TikTok, l’attesa di Halloween comincia a luglio”. In effetti, il giro d’affari legato alla festività del ‘dolcetto o scherzetto?’ si ingigantisce di anno in anno: basti pensare che, secondo una recente indagine di Coldiretti, solo la filiera agricola della zucca gialla – l’ortaggio simbolo di Halloween – vale oltre 30 milioni di euro. A ciò si aggiungono le spese legate ai costumi, alle decorazioni per la casa, a caramelle e dolciumi, fino a quelle per l’intrattenimento e la ristorazione. Un business – è il caso di dirlo – ‘spaventoso’, che l’anno scorso avrebbe superato, secondo un’analisi Confesercenti-Ipsos, quota 300 milioni di euro.

La ‘Zucca economy’

In prossimità di Halloween le vendite di zucca – da quella da tavola a quella ornamentale, da intagliare – raggiungono il picco. La ‘zucca economy’, prosegue Coldiretti, poggia su un raccolto intorno alle 40mila tonnellate: le principali regioni produttrici sono Emilia-Romagna, Lombardia (quest’ultima detiene circa il 25% della superficie nazionale) e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Puglia, Liguria, Sicilia e Toscana. Il prezzo medio al dettaglio sul territorio è sui 2 euro al chilo, ma può arrivare anche a raddoppiare o triplicare se sbucciata e tagliata. Secondo il monitoraggio rilasciato dalla Bmti-Borsa merci telematica italiana, che ha analizzato l'andamento dei listini all'ingrosso, la domanda di zucca commestibile risulta ancora debole per il perdurare di temperature superiori alla media stagionale: l’ortaggio, annoverato fra i ‘comfort food’ grazie al suo sapore dolce, è utilizzato soprattutto per vellutate e piatti caldi. Questo fattore, unito al buon esito previsto per la campagna 2025/2026 (raccolto abbondante, sia pur con rese basse a causa del cambiamento climatico e della necessità di irrigare le coltivazioni nelle aree del Centrosud), contribuisce decisamente al trend ribassista. Sul mercato all’ingrosso, i prezzi delle zucche edibili sono generalmente in calo, con variazioni più o meno accentuate a seconda delle varietà. Le zucche di varietà ‘Butternut’ si mantengono stabili, con una lieve flessione dell'1,2% (0,83 euro/kg contro 0,84 euro /kg dello scorso anno). In calo del 13% la varietà Lunga Violina, attorno a 0,86 euro/kg rispetto ai 0,99 euro/kg del 2024. Restano stabili, invece, le zucche Moscata di Provenza, che si confermano a 0,64 euro/kg per il secondo anno consecutivo. Infine, scendono del 7,9% le Tonde Delica, molto apprezzate per la loro polpa dolce e compatta, con prezzi medi di 1,16 euro/kg contro 1,26 euro/kg del 2024. Le zucche ornamentali (non edibili) sono anch’esse in calo: rispetto allo scorso anno registrano infatti un -14,5%, passando da 1,10 euro/kg a 0,94 euro/kg.

Impennata dei prezzi dei travestimenti

Ma il business di Halloween non si ferma certo qui: al contrario della zucca gialla, costumi e serate a tema sono sempre più cari. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori che, nel confronto con lo scorso anno, segnala un aumento medio dei prezzi del 7%. Per l’acquisto di un costume a tema si spendono dai 59,99 euro per un bambino a 70,44 euro per un adulto (rispettivamente il +7% ed il +8% rispetto al 2024). In tanti preferiscono optare per il noleggio, sia per evitare sprechi, sia per variare il travestimento da un anno all'altro. In questo caso, i costi variano sensibilmente a seconda delle diverse aree geografiche, ma non scendono comunque al di sotto dei 50 euro.

Dolcetto o scherzetto? Vincono le caramelle

Le caramelle si confermano il prodotto dolciario più consumato durante questa ricorrenza (65%), superando cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%). Secondo un’elaborazione Unione italiana Food su dati Niq, nel 2024 le vendite di caramelle nel mese di ottobre sono state più alte del 13% rispetto alla media mensile, per un valore di oltre 55 milioni di euro: nell’intero anno, il comparto ha superato i 586 milioni di euro, pari a 56 milioni di chili di caramelle vendute.

Spese da brivido nel Regno Unito

I numeri italiani, seppur da capogiro, impallidiscono rispetto a quelli realizzati nel Regno Unito, sciorinati nel servizio della Bbc di cui parlavamo: solo per fare un esempio, nelle quattro settimane fino al 5 ottobre 2025, nei supermercati britannici sono stati spesi più di 100 milioni di sterline in dolciumi, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Non solo: oltre un milione di acquirenti aveva già acquistato zucche nei supermercati all'inizio di ottobre, con vendite per un totale di 1,4 milioni di sterline nelle quattro settimane precedenti. Un importo doppio rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2023. La spesa complessiva per Halloween ha raggiunto i 2 miliardi di sterline due anni fa e si prevede che aumenterà ulteriormente quest'anno. Nel 2024, ben il 91% delle persone ha acquistato articoli legati alla ricorrenza: numeri che spingono i commercianti britannici a collocare Halloween tra le occasioni di profitto maggiori dell’anno, seconda solo al Natale.