Guerra Iran-Israele: voli deviati, petrolio + 7%. Gli effetti sui flussi globali

Roma, 17 giugno 2025 — Le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno portato all’immediata chiusura dello spazio aereo iracheno e a numerose cancellazioni di voli da parte di importanti compagnie aeree internazionali. Dopo l’escalation di raid e contro-raid tra i due Paesi, le autorità di aviazione civile di Iraq, Iran, Israele, Giordania e Siria hanno disposto la chiusura del proprio spazio aereo, costringendo circa 3mila voli a essere cancellati o dirottati su rotte alternative.

La situazione geopolitica instabile si riflette pesantemente anche sui mercati energetici, con un’impennata dei prezzi del petrolio, che risentono delle preoccupazioni per la sicurezza delle rotte di trasporto, in particolare dello Stretto di Hormuz, uno snodo cruciale per il petrolio globale. Dallo spazio aereo alle Borse fino alle bollette. Ecco le prime conseguenze del conflitto tra Iran e Israele.

Voli a rischio con la guerra Israele-Iran

Voli bloccati e rotte aeree modificate

L'Autorità per l'Aviazione Civile irachena ha deciso di mantenere chiuso lo spazio aereo del paese a causa delle crescenti tensioni regionali, provocando un’ondata di cancellazioni e deviazioni tra le compagnie aeree. Diverse compagnie hanno cancellato i voli, mentre molte altre hanno modificato le rotte per evitare il conflitto, scegliendo di sorvolare l’Arabia Saudita o di passare per Turchia e Azerbaigian per eludere lo spazio aereo iraniano.

Emirates ha sospeso tutti i voli che attraversano Iran, Iraq, Giordania e Libano fino a domenica, mentre FlyDubai ha fermato i collegamenti verso 16 destinazioni. Middle East Airlines, la compagnia di bandiera libanese, ha interrotto i voli, alimentando timori legati alla sicurezza, dato che aveva mantenuto operativi i collegamenti durante il conflitto con Israele dell’anno scorso. Anche Lufthansa ha cancellato tutti i voli per Teheran e Tel Aviv fino alla fine di luglio, estendendo le sospensioni fino al 20 giugno per Amman, Beirut e l’aeroporto iracheno di Erbil. Delta Air Lines ha annunciato la cancellazione di tutti i voli tra Tel Aviv e New York fino alla fine di agosto.

Impennata di gas e petrolio

Le tensioni nell’area hanno inevitabilmente colpito anche i mercati energetici. Il prezzo del petrolio Brent è balzato oltre i 78 dollari al barile nelle contrattazioni più tese, per poi assestarsi sopra quota 74 dollari, segnando comunque un rialzo di oltre il 7% in poche ore. Nel frattempo, il gas naturale europeo ha superato i 37 euro per megawattora al Ttf di Amsterdam, sui massimi da due mesi.

I mercati sono fortemente preoccupati per la sicurezza delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz, nodo strategico che collega il Golfo Persico al resto del mondo e da cui passa circa un quarto delle forniture petrolifere globali. La possibilità che l’Iran possa chiudere o minacciare questa via di transito cruciale, già utilizzata in passato come leva geopolitica, fa salire i timori di un’interruzione delle forniture di petrolio e gas. Londra e Atene hanno già lanciato un’allerta alle loro flotte mercantili, consigliando di evitare l’area o di segnalare immediatamente la propria presenza.

L’ipotesi più temuta dagli analisti, seppur al momento ritenuta estrema, è una chiusura totale dello Stretto, scenario che potrebbe far schizzare il petrolio fino a 120-130 dollari al barile, con pesanti ripercussioni su trasporti, logistica e bollette.Intanto in Israele sono state sospese le attività di due importanti giacimenti offshore di gas, Leviathan e Karish, interrompendo parzialmente le forniture verso i mercati regionali.

Gli effetti per i consumatori

Se la situazione dovesse protrarsi, le prime conseguenze per i consumatori europei saranno visibili su voli più cari e tempi di percorrenza più lunghi, specie per le rotte verso Medio Oriente, Sud-est asiatico e Oceania, dove le compagnie sono costrette a deviazioni dispendiose. Alcuni voli da e per Tel Aviv, Teheran, Amman e Beirut restano al momento sospesi.

Anche sul fronte dei carburanti il rischio è concreto. Se il prezzo del greggio dovesse stabilizzarsi sui livelli attuali o salire ulteriormente, si attendono aumenti alla pompa di benzina e diesel nelle prossime settimane, con le prime variazioni già possibili entro fine mese, anche in Italia. E il rischio di un'estate segnata da una nuova crisi energetica globale, al momento, è reale.