Gucci chiude un’era: Marco Bizzarri lascia a sorpresa

Roma, 18 luglio 2023 – Notizia bomba nel mondo del lusso e della moda. Marco Bizzarri , presidente e Ceo di Gucci dal 2015, nonchè membro del Comitato Esecutivo di Kering dal 2012, lascerà l'azienda a partire dal 23 settembre 2023. Figura chiave del Kering leadership Group da 18 anni, Marco Bizzarri ha concepito e guidato la straordinaria strategia di crescita di Gucci dal 2015, dopo aver già ricoperto con successo incarichi presso altre realtà del gruppo Kering, riscuotendo un particolare successo anche in Bottega Veneta con lo stilista Thomas Maier.

La raffica di comunicazioni da Kering che intorno alle 18 ha annunciato che dal 23 settembre prossimo Marco Bizzarri lascerà gli incarichi di Presidente e Ceo di Gucci, è una vera sorpresa anche per gli addetti ai lavori.

Una notizia inattesa visto che il 22 settembre a Milano Moda Donna sfilerà per la prima volta Gucci sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno, scelto come già nel 2014 per Alessandro Michele che ha lasciato il brand delle due G nel novembre scorso, proprio dallo stesso Bizzarri, uno dei manager più importanti del mondo, uomo di numeri ma soprattutto di visione.

Il giorno dopo il defilé più atteso Marco Bizzarri uscirà dal board di Gucci. Il Gruppo Kering che oggi ha tenuto a Parigi il consiglio di amministrazione parla di riorganizzazioni interne, ma la notizia dell’uscita dal gruppo francese di Marco Bizzarri è senza dubbio sensazionale, specie per il lavoro magnifico fatto dal manager nato a Rubiera sessant’anni fa che ha fatto raggiungere alle vendite di Gucci oltre 10 miliardi. Un risultato prodigioso arrivato dalla trasformazione del marchio dal lusso al Fashion. Ma forse al presidente di Kering questi risultati prodigiosi non sono bastati (Pinault ha dichiarato oggi che il marchio “ultimamente non ha realizzato le migliori performance”) e si è deciso di cambiare strategia. E dunque anche persona, pur inattaccabile per la sua bravura. E chissà ora chi si farà sotto per ingaggiare Bizzarri per nuove sfide.

Nel comunicato ufficiale si dice che “Marco Bizzarri, Presidente e Amministratore Delegato di Gucci dal 2015, nonché membro del Comitato Esecutivo di Kering dal 2012, lascerà l'azienda a partire dal 23 settembre 2023. Figura chiave del Kering leadership Group da 18 anni, Marco Bizzarri ha concepito e guidato la straordinaria strategia di crescita di Gucci dal 2015, dopo aver già ricoperto con successo incarichi presso altre realtà del gruppo Kering”, e ci si riferisce a Bottega Veneta e al fatto di aver guidato la sezione pelletteria e lusso per tutti i brand più importanti.

Cresce invece il ruolo di Francesca Bellettini, Presidente e Amministratore Delegato di Yves Saint Laurent dal 2013, anche lei emiliano-romagnola (di Cesena, per la precisione) e allieva di Marco Bizzarri per aver lavorato a lungo insieme nel recente passato, che “in aggiunta al suo ruolo corrente, viene nominata Kering Deputy CEO, responsabile per il Brand Development del Gruppo.

Tutti gli amministratori delegati dei marchi riporteranno a lei e sarà responsabile della guida delle Maisons del Gruppo nelle loro prossime fasi di crescita. Per garantire una transizione appropriata, Francesca Bellettini assumerà gradualmente le sue nuove responsabilità nei prossimi mesi, e una nuova prima linea dirigenziale è stata istituita in Yves Saint Laurent”, scrivono da Kering.

Per Gucci al posto prestigioso di Marco Bizzarri arriva Jean-François Palus, attualmente Direttore Generale del Gruppo Kering, che viene nominato Presidente e Amministratore Delegato di Gucci per un periodo transitorio.

Avrà il compito di rafforzare i team e le operazioni di Gucci, mentre la Maison ricostruisce la sua autorevolezza e momentum, definendone la leadership e organizzazione del futuro. Jean-François Palus lascerà il suo incarico nel Consiglio di Amministrazione di Kering e si trasferirà a Milano.

Jean-Marc Duplaix, Direttore Finanziario dal 2012, viene nominato Kering Deputy CEO, responsabile delle operazioni e della finanza. Jean-Marc Duplaix sarà a capo di tutte le funzioni corporate del Gruppo e sarà responsabile del continuo miglioramento dell'efficienza delle diverse funzioni. François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering, ha dichiarato: “Stiamo costruendo un'organizzazione più solida per cogliere appieno la crescita del mercato globale del lusso. Non vedo l'ora di lavorare con Francesca nel suo nuovo ruolo. Oltre a essere stata determinante nel moltiplicare per sei i ricavi da quando ha raggiunto Saint Laurent, è stata una partner straordinaria, e adesso tutti i nostri marchi, così come il Gruppo - dice Pinault- beneficeranno della sua esperienza. Jean-Marc ha guidato la nostra trasformazione in un gruppo di lusso integrato e conto su di lui per continuare a infondere disciplina e responsabilità in tutta l'organizzazione e promuovere il continuo sviluppo delle migliori pratiche in tutte le nostre operazioni. Jean-François è stato il mio braccio destro e uno sparring partner quotidiano per diversi decenni. Adesso concentrerà le sue energie nel portare la nostra più grande ricchezza al top della forma, e non potrei esserne più grato”. François-Henri Pinault ha anche detto: “Voglio ringraziare Marco per il suo spettacolare contributo al successo di Gucci e di Kering, e gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri. Sono certo che i cambiamenti che annunciamo oggi posizioneranno Kering sulla strada del successo e di una crescita profittevole nel lungo termine”. Altro arrivo importante e stavolta come la promozione di Francesca Bellettini, tutto al femminile, con l’americana Maureen Chiquet, trentacinque anni di esperienza nella moda internazionale di cui nove come Global Ceo di Chanel. Da oggi Chiquet entra nel Consiglio di Amministrazione di Kering.