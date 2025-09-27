Gruppo Fs investe oltre 1,3 miliardi. Arrivano 46 nuovi Frecciarossa

Dalla cabina di guida, i 300 chilometri orari del nuovo Frecciarossa 1000 spazzano via la distanza tra Roma e Napoli. Inaugurato ieri con un viaggio in anteprima, l’ETR di nuova generazione, più tecnologico e sostenibile, progettato da Hitachi Rail e realizzato nei siti produttivi di Pistoia e Napoli, entrerà in circolazione domani sui binari italiani. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro, da qui al 2029, arriveranno 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci. Ferrovie dello Stato Italiane smarca così, sul fronte dell’Alta Velocità, la casella del rinnovo della flotta, tra gli obiettivi chiave del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo.

"È un piano con un picco di investimenti mai visto nella storia delle ferrovie. Solo pochi anni fa gli investimenti sull’infrastruttura ammontavano a 4 miliardi l’anno, nel 2024 ne abbiamo fatti più di 10 miliardi e nel 2025 saranno forse anche più di 11, solo per l’infrastruttura" ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Stefano Antonio Donnarumma.

L’ad – che durante il viaggio mette a tacere le voci di una sua prossima nomina in Enel – si è detto "molto soddisfatto" della stagione estiva appena conclusa considerato l’impatto particolarmente invasivo dei numerosissimi cantieri: "è andata bene con volumi di traffico stabili ai livelli del 2024 e circa il 10% in più di puntualità su base annua. Più i cantieri si completano, più le linee sono ammodernate, con maggiore tecnologia applicata, e meglio andrà".

Con i nuovi Frecciarossa 1000 – ideati per viaggiare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Spagna (dove nel 2026 saranno operativi tre nuovi Frecciarossa), Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio – il Gruppo FS cavalca la sua ambizione europea. "Collaboriamo molto bene con i colleghi austriaci; intendiamo portare i treni dall’Italia fino a Berlino, così come siamo andati a Parigi e speriamo di poter andare a Londra attraverso il tunnel – ha detto Donnarumma confermando la sfida al dominio Eurostar –. Siamo già presenti in Spagna, in Germania, in Grecia. Non mettiamo particolari limiti al nostro ruolo in Europa. Stiamo studiando un progetto più ampio per collegare le grandi città europee".

Confermato da Donnarumma l’interesse di Fs per il ramo ferroviario del gruppo Pizzarotti. La privatizzazione, invece, non è nei piani del Gruppo.