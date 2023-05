Gruppo Clima accompagna i clienti verso la transizione energetica

GRUPPO CLIMA è nata nel 2017 e si pone l’obiettivo di raggruppare sotto lo stesso brand realtà aziendali storiche e radicate nel territorio emiliano-romagnolo, in una nuova logica d’impresa che vede il settore della manutenzione degli impianti crescere sotto forma di realtà strutturata, per affrontare le nuove sfide del mercato. Il successo di Gruppo Clima poggia, dunque, su un binomio vincente: è un’azienda dinamica e orientata al futuro ma ha, allo stesso tempo, forti radici storiche sul territorio. "Oggi Gruppo Clima – sottolinea Durim Cillnaku (nella foto a destra), ceo e titolare dell’azienda – in Emilia-Romagna conta cinque sedi operative più due uffici commerciali, con un fatturato che supera i 12 milioni di euro, 12mila clienti e 110 collaboratori che, tutti i giorni, si impegnano per portare avanti questo ambizioso progetto".

Come è nato il progetto di Gruppo Clima?

"L’idea che ha portato alla nascita di Gruppo Clima risiede nell’osservazione del mercato termoidraulico, fatto perlopiù di micro imprese. Gli imprenditori, seppur bravi idraulici o tecnici, si trovavano spesso in affanno nell’affrontare, quotidianamente, le sfide burocratiche e il sempre più complesso rapporto con gli istituti di credito e con la maggior parte degli stakeholders. Allo stesso tempo, però, ho osservato che il cliente ha sempre più bisogno di un referente unico con cui interagire per le proprie necessità".

Qual è la risposta a queste esigenze?

"Un’azienda strutturata ma che riesca a non perdere il contatto diretto con il cliente. Gruppo Clima, per l’appunto, è una realtà organizzata come le grandi imprese che mantiene, però, il rapporto diretto con i propri clienti, attraverso le sedi dislocate sul territorio".

Qual è la vostra ultima acquisizione?

"Abbiamo acquisito un’azienda storica della città di Forlì con 40 dipendenti: la Sab Srl. Va ad aggiungersi alle altre unità locali di Gruppo Clima presenti in Emilia Romagna a Cento (Ferrara), a Bologna, e nel Bolognese, a Castel San Pietro Terme e Imola".

In cosa consiste la mission dell’azienda?

"Fare azienda mettendo al centro l’essere umano, l’individuo. Credo fortemente che tutte le persone debbano avere una possibilità nella vita. Un individuo, se spinto dalle giuste motivazioni, riesce a tirare fuori il meglio di sé e a realizzarsi".

Ormai si impone la transizione ecologica, come state affrontando questa fase?

"Gruppo Clima, forte dell’esperienza da general contractor, avendo sostenuto la riqualificazione energetica in più di 40 condomini, utilizzerà questo background per affrontare il futuro della transizione energetica. Abbiamo consolidato stabili relazioni con aziende di altri settori, sia in quello edile che in quello elettrico, nonché con studi di progettazione, per cui siamo in grado di riqualificare energeticamente qualsiasi edificio. Poiché gli interventi normativi hanno interrotto la possibilità della cessione del credito d’imposta, inevitabilmente ci sarà una brusca frenata di interventi per la riqualificazione energetica".

L’agenda europea e il caro bollette richiedono, però, un’azione immediata nella direzione della riqualificazione. Come vi state muovendo?

"Abbiamo allo studio un progetto che darà la possibilità ai condomini di continuare ad attuare la riqualificazione energetica, ottenendo il salto di due o più classi, attraverso la possibilità di dilazionare il pagamento da tre a dieci anni. Per la riqualificazione energetica delle singole abitazioni private, invece, sosterremo i nostri clienti dandogli la possibilità di effettuare pagamenti personalizzati con rate che vanno da 6 a 60 mesi".

Quali sono le sfide e i progetti per il futuro?

"Il futuro va veloce ed è sempre più forte la pressione sulle piccole realtà da parte delle multiutility. Unirsi a Gruppo Clima, per le piccole realtà termoidrauliche, vuol dire proprio questo: diventare forti sul mercato e avere una stabilità economica e finanziaria. La sfida che ci siamo proposti per il prossimo futuro è di diffondere il business model di Gruppo Clima fuori dall’Emilia Romagna, attraverso la formula del franchising. È sulla linea di partenza l’avvio di questo progetto".

Qual è la ricetta vincente che vi ha permesso di fare la differenza?

"Tutti i giorni ‘facciamo accadere le idee’. Impegno, dedizione, formazione delle persone e per le persone e attenzione e cura dei nostri clienti: sono solo alcuni degli ingredienti che ci permettono tutti i giorni di fare la differenza sul mercato".

Quali sono, invece, le difficoltà maggiori nel fare azienda attualmente?

"La difficoltà maggiore per un’impresa consiste nell’instabilità delle normative, che rende difficile fare progetti di lungo periodo. Un’ulteriore problematicità risiede nel reperire personale qualificato".