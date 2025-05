Nasce Grenke Italia, il noleggio di strumenti per le imprese

Roma, 22 maggio 2025 – Nasce Grenke Italia SpA, società di noleggio operativo strumentale di beni e servizi per imprese, liberi professionisti e artigiani. Si è infatti concluso l’iter delle autorizzazioni di legge, dopo che a fine gennaio era stato annunciato l’accordo tra Grenke e Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario italiano, che prevedeva il conferimento di Intesa Sanpaolo Rent ForYou, società dedicata alla locazione operativa, in Grenke Italia in cambio di una quota azionaria del 17%. La nuova realtà, operativa da giugno, metterà a disposizione delle Pmi italiane risorse per un valore di 2 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, in un settore sempre più popolare tra le aziende di media e piccola taglia che preferiscono l’affitto all’indebitamento derivante dall’acquisto tradizionale. Ecco di cosa parliamo e come funziona.

Cos’è il noleggio operativo strumentale

Il noleggio operativo strumentale, noto anche come locazione operativa, è una formula sempre più diffusa tra aziende, professionisti e artigiani, perché consente di utilizzare beni strumentali – come attrezzature informatiche, macchinari industriali, strumenti medicali, veicoli o persino arredi – senza doverli acquistare, e dunque indebitarsi. Il funzionamento è semplice: il cliente versa un canone mensile fisso per tutta la durata del contratto, solitamente tra i 24 e i 60 mesi, e al termine può scegliere se restituire il bene, rinnovarlo o aggiornarlo con modelli più recenti.

Un settore in crescita

Questo servizio, in forte crescita nel mercato italiano, si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese e alle partite Iva (specie quelle con reddito fino a 25mila euro) che necessitano di strumenti aggiornati senza dover sostenere investimenti ingenti o immobilizzare capitale. Grenke Italia, che rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore per il leasing strumentale, ha registrato nel 2024 un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, segno di quanto la formula stia incontrando il favore delle Pmi italiane, sempre più attente a soluzioni flessibili e fiscalmente vantaggiose. Il noleggio operativo è considerato oggi, in virtù dei suoi vantaggi, un facilitatore della digital transformation, perché permette di accedere a tecnologie più moderne e performanti, evitando l’obsolescenza e mantenendo costi certi e pianificabili.

I vantaggi per imprese e professionisti

Uno dei principali punti di forza del noleggio operativo strumentale è la flessibilità finanziaria: il cliente non deve affrontare un investimento iniziale e può pianificare i costi con rate mensili costanti, interamente deducibili come spesa operativa. Questo vantaggio fiscale è particolarmente apprezzato da chi gestisce flussi di cassa variabili o preferisce non immobilizzare capitale. A differenza dell’acquisto, il noleggio non incide sull’indebitamento aziendale e consente di accedere a beni e servizi per un periodo definito, con la possibilità di includere nel canone assistenza, manutenzione e assicurazione. Inoltre, i contratti sono generalmente allineati al ciclo di vita delle attrezzature, facilitando così il rinnovo tecnologico e riducendo il rischio di obsolescenza, soprattutto in settori come informatica, digitale e medicale. Infine, il noleggio operativo permette anche di evitare i costi e le responsabilità legati allo smaltimento dei beni a fine utilizzo, offrendo una gestione più snella ed efficiente delle dotazioni aziendali.

Settori e strumenti principali

Tra i settori più attivi troviamo l’ufficio — con computer, server, stampanti, smartphone e software — e l’ambito hospitality, dove hotel e ristoranti noleggiano forni, elettrodomestici e attrezzature per la pulizia. Nel commercio al dettaglio il servizio riguarda registratori di cassa, terminali per scontrini, carrelli e strumenti per la gestione del magazzino. Molto richiesto anche nel comparto sicurezza per telecamere e impianti d’allarme, nel settore medicale per apparecchiature e dispositivi sanitari, e nel mondo fitness per le attrezzature da palestra. Un’area particolarmente interessante è quella degli arredi e del mobilio, grazie alla partnership con Ikea che consente ai clienti business di noleggiare arredi per negozi, uffici e attività commerciali. In pratica, qualsiasi attività commerciale o produttiva può coprire le proprie esigenze operative senza immobilizzare capitali, pianificando i costi con un canone mensile fisso e fiscalmente deducibile.

Cosa è incluso nel canone

La formula prevede una rata fissa e pianificabile, che consente di detrarre fiscalmente il costo come spesa operativa, senza incidere sull’indebitamento aziendale. All’interno del canone, oltre al bene noleggiato, sono inclusi una serie di servizi aggiuntivi: assistenza tecnica, manutenzione periodica, eventuale sostituzione del bene in caso di guasto e, al termine del contratto, il ritiro e lo smaltimento delle attrezzature. Questa struttura “tutto incluso” consente alle aziende di evitare costi imprevisti e di avere un unico interlocutore per la gestione delle dotazioni strumentali.

Come noleggiare gli strumenti

La procedura è semplice e rapida: il cliente si collega sul sito, richiede una consulenza oppure seleziona il bene e fa una richiesta di preventivo. D’altro canto Grenke si occupa di acquisirlo e metterlo a disposizione.