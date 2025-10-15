Grecia, la legge sulle 13 ore di lavoro al giorno e la rivolta: “Schiavitù moderna”. Il parlamento vota

Atene, 15 ottobre 2025 – Tredici ore di lavoro al giorno (a determinate condizioni). Il disegno di legge, su cui infuria la polemica in Grecia, sarà votato domani in Parlamento. Il provvedimento è sostenuto dal governo conservatore di Nea Dimokratia e stabilisce che i dipendenti potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro per 13 ore (eccedendo quindi il consueto orario di 8 ore) per non più di 37 giorni all'anno, in base ad un accordo volontario, con un aumento della retribuzione del 40%. Attualmente, la legge ellenica prevede già la possibilità di lavorare 13 ore al giorno, ma solo per due diversi datori di lavoro.

La protesta delle opposizioni

La discussione sul disegno di legge è iniziata ieri nella sessione plenaria del parlamento, accompagnata da un acceso scontro tra il partito al governo e l'opposizione. Il leader del Pasok, Nikos Androulakis, ha chiesto il ritiro del disegno di legge, accusando il governo di volere "smantellare in modo sistematico i diritti dei lavoratori", mentre il presidente di Syriza, Sokratis Famellos, ha dichiarato che il governo ignora la realtà dei lavoratori greci, fatta di "orari di lavoro più lunghi rispetto alla medie Ue, e salari più bassi che mettono in difficoltà le famiglie".

I sindacati: è schiavitù moderna

I sindacati sono furiosi: hanno organizzato due scioperi generali questo mese, l'ultimo nella giornata di ieri, per chiedere il ritiro del provvedimento. Durissime le parole del il sindacato comunista Pame: "Legalizza la schiavitù moderna". I sindacati ritengono inoltre che il diritto a un periodo di riposo giornaliero obbligatorio di 11 ore verrà violato, in particolare a causa dei tempi di percorrenza per raggiungere il posto di lavoro.

Il governo difende la misura

Intervenendo in parlamento, la ministra del Lavoro Niki Kerameos ha difeso l'iniziativa spiegando che offre maggiore flessibilità ai dipendenti, aumentando la retribuzione, e viene incontro allo stesso tempo alle esigenze delle imprese, senza compromettere le tutele esistenti dei lavoratori. Ma solo Nea Dimokratia, al potere dal 2019, dovrebbe votare a favore del disegno di legge, a causa dell'opposizione di tutti gli altri partiti in parlamento.

I numeri sulle ore di lavoro

In Grecia, la settimana lavorativa, con 39,8 ore, è superiore alla media dei 27 paesi dell'Unione Europea (35,8 ore), secondo Eurostat. Nasconde anche notevoli disparità e i salari rimangono particolarmente bassi.