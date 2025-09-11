I grandi vecchi della moda, chi rimane e chi ha preso il posto di quelli che non ci sono più

Roma, 11 settembre 2025 – Le recenti scomparse di Giorgio Armani e Francesco Trapani — due figure diverse ma centrali nel romanzo industriale del lusso italiano — hanno riportato sotto i riflettori un tema che da anni attraversa silenziosamente il sistema moda: chi comanda oggi le grandi maison italiane? Mentre l’Italia piange l’ultimo grande couturier indipendente e il manager che traghettò Bulgari nel mondo globale, la domanda che resta è meno sentimentale e più concreta: chi ha mantenuto il controllo del proprio marchio e chi, invece, ha già venduto — spesso da tempo — a gruppi internazionali o fondi?

Armani, il testamento industriale

La scomparsa di Giorgio Armani chiude un’epoca. Ma il suo gruppo — uno degli ultimi grandi marchi italiani rimasti indipendenti — ha lasciato indizi precisi su come vuole affrontare il futuro. Da anni esiste una fondazione, con statuto blindato, destinata a garantire continuità, stabilità e italianità. La scelta di non quotarsi in Borsa, mai, è stata coerente con una visione aziendale profondamente personale. Tuttavia, l’asset è troppo strategico per non attirare l’interesse dei grandi gruppi. Non a caso, LVMH e Kering — che da tempo corteggiano Milano — osservano con attenzione. Ma almeno per ora, il marchio Armani resta italiano e indipendente.

Trapani e il precedente Bulgari

Francesco Trapani fu uno dei primi a capire che il lusso, per sopravvivere su scala globale, ha bisogno di capitali, reti e strutture che solo i grandi gruppi possono offrire. Con la cessione di Bulgari a LVMH nel 2011, si è aperta la stagione delle grandi aggregazioni anche per le maison italiane. Fu una mossa criticata da molti all’epoca, ma che ha portato Bulgari a diventare oggi una delle punte di diamante del gruppo francese.

Chi ha venduto

Negli ultimi 15 anni, il panorama italiano della moda e del lusso è stato profondamente trasformato. Molti dei marchi storici hanno cambiato proprietà, spesso senza clamore mediatico. Valentino è oggi controllata al 100% da Mayhoola, fondo sovrano del Qatar. Acquisito nel 2012, il brand ha mantenuto la sede in Italia ma è gestito con una strategia globale. Bulgari, come detto, è ormai saldamente parte di LVMH. Gucci, nonostante l’immaginario profondamente italiano, è di proprietà francese dal 2004. Oggi fa parte del gruppo Kering, ed è uno degli asset più importanti del colosso guidato da François-Henri Pinault. Fendi è controllata da LVMH, con una quota di minoranza ancora nelle mani della famiglia. Il controllo operativo è saldamente in Francia, anche se il cuore creativo resta a Roma.

Chi resiste

Se l’elenco delle maison italiane che hanno ceduto il controllo è lungo, restano alcuni marchi che difendono ancora l’autonomia — anche se a prezzo di complesse ristrutturazioni. Prada, guidata da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, è quotata alla Borsa di Hong Kong ma mantiene un controllo familiare saldo. Dolce & Gabbana è uno dei pochi marchi ancora completamente indipendenti e non quotati. Ha resistito al fascino della finanza, ma il modello rischia di diventare sempre più isolato in un mondo dominato da conglomerati. Ferragamo ha recentemente avviato una profonda ristrutturazione manageriale. La famiglia controlla ancora il gruppo, ma la pressione dei mercati è evidente. Zegna, quotato al NYSE dal 2021, ha scelto una via ibrida: apertura ai capitali esterni ma mantenimento del controllo strategico e familiare. È forse l’esempio più riuscito di italianità aperta al mondo. Missoni, fondata a Gallarate nel 1953 da Ottavio Missoni e dalla moglie Rosita Jelmini è probabilmente l’azienda di moda italiana che più di tutte si è proposta come una grande famiglia, a partire da quando nel 1992 i fondatori si fecero ritrarre dal noto fotografo Oliviero Toscani con i figli e i nipoti, tutti vestiti Missoni, per una campagna pubblicitaria. Nel 1997 la guida dell’azienda passò ai tre figli, Angela, Vittorio e Luca. Oggi Missoni è ancora controllata dalla famiglia fondatrice, che possiede il 58,8 per cento delle azioni mentre il restante 41,2 è del fondo italiano FSI. Il sistema moda italiano, una volta fatto di famiglie, atelier e decisioni artigianali, è oggi un campo di gioco dominato da grandi gruppi, fondi sovrani e manager globali. Chi ha saputo adattarsi ha già scelto: cedere, aprire, quotarsi o trasformarsi. Chi non lo ha fatto, oggi è chiamato a decidere in fretta. Nel mondo del lusso, resistere è un valore. Ma solo se è anche una strategia.