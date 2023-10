Granchio blu, danni da 100 milioni per la pesca italiana

Il granchio blu sta causando problemi significativi all'industria della pesca italiana. I danni per il comparto, secondo le stime, si aggirano intorno ai 100 milioni di euro. Questo crostaceo è sempre più diffuso lungo le coste italiane, dal Tirreno all’Adriatico. È una specie ecologicamente importante nelle zone costiere dove si trova, ma la sua abbondanza può anche avere impatti negativi sull'ecosistema marino, soprattutto quando diventa invasiva in nuove aree, esattamente come sta accadendo da noi. Fedagripesca-Confcooperative prevede che l’entità dei danni potrà arrivare a un miliardo in un triennio. Il granchio blu danneggia i prodotti pronti per la commercializzazione, ma anche il cosiddetto novellame, mettendo a rischio le produzioni future.

Crediti Ansa - Il granchio blu

Rischi

Come viene segnalato da alcuni consorzi e associazioni come Coldiretti, il granchio blu, data la sua notevole diffusione in estate, legata anche al surriscaldamento delle acque e al cambiamento climatico, rappresenta una sorta di disastro naturale per gli allevamenti di cozze, vongole e orate. Oltre a danneggiare la biodiversità e l'ecosistema marino, il granchio blu sta causando danni alle attrezzature di pesca, addirittura tagliando le reti con le sue chele robuste e affilate, adatte alla sua dieta onnivora (si nutre di diversi alimenti tra cui pesci morti, piccoli invertebrati, alghe e detriti di differente tipo). La situazione che si è venuta a creare rappresenta una minaccia per la sopravvivenza di oltre 3.000 imprese familiari nelle aree più colpite, portando alla scomparsa di vere e proprie eccellenze alimentari. Vari problemi, nello specifico, si sono riscontrati lungo la costa settentrionale dell'Adriatico, da Goro in provincia di Ferrara fino alla zona del Polesine, come la Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (in provincia di Rovigo) fino a Chioggia, nel Veneto, e al Golfo di Trieste, in Friuli. Il granchio blu – definito anche come killer dei mari – sta diventando una minaccia anche nel Tirreno, a partire dalla Toscana, dove sta attaccando le coste da Orbetello nel Grossetano fino a Marina di Pisa. La presenza del crostaceo è stata segnalata in varie parti della Penisola, dalla Puglia all'Abruzzo, dal Lazio alla Liguria, fino alla Sicilia.

Caratteristiche

Il granchio blu, noto anche come granchio della Neva o granchio dell'Atlantico (Callinectes sapidus), è originario dell'Oceano Atlantico occidentale, ed è ampiamente diffuso nelle acque costiere dell'America del Nord, dalle regioni settentrionali del Golfo del Messico fino alla Nuova Scozia in Canada. È chiamato così per il suo colore blu-verde o blu-grigio, anche se può variare leggermente in base all'età e all'ambiente. I granchi blu possono raggiungere dimensioni considerevoli, con una larghezza del carapace che può superare i 20 centimetri. È stato osservato che i maschi solitamente tendono ad avere dimensioni maggiori delle femmine. Questi granchi sono tipicamente presenti in acque salmastre o salate, come estuari, lagune e zone costiere poco profonde. Possono tollerare una vasta gamma di temperature e salinità.

Provvedimenti

Il governo italiano ha stanziato dei fondi per sostenere consorzi e piccole realtà specializzate nell’acquacoltura che si occupano della cattura e dello smaltimento del granchio blu. Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha affermato che in programma ci sono altri interventi di vario tipo per tutelare la filiera. Il granchio blu, inoltre, presenta un sapore delicato e gustoso e ricco di vitamina B12 e potrebbe un ingrediente potenzialmente pregiato per la preparazione di diversi piatti, utilizzabile ai fornelli anche rivisitando ricette tradizionali del nostro Paese.