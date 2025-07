Grab&Go, arriva il telepass on demand: paghi solo quando lo usi. Come funziona e a chi conviene

Roma, 22 luglio 2025 – Con 9,6 milioni di dispositivi che consentono il pagamento automatico del pedaggio e l’accesso ad altri servizi per la mobilità urbana, oggi Telepass copre circa il 75% dell'importo totale incassato per il pedaggio autostradale. Si stimano però altri 20 milioni di viaggiatori autostradali non ancora ‘convertiti’ al telepedaggio: viaggiatori occasionali, stranieri in visita, lavoratori ‘fuori sede’ che tornano nella casa d’origine poche volte l’anno. A questo pubblico si rivolge Grab&Go, il primo Telepass on demand pensato per chi viaggia in auto occasionalmente, ma non vuole rinunciare alla comodità di Telepass, senza pagare canoni mensili.

Telepass Grab&Go è destinato a innovare la fruizione del telepedaggio e della mobilità in Italia: si può acquistare a scaffale e non ha costi fissi di abbonamento. Si paga un euro al giorno solo nei giorni di effettivo utilizzo del telepedaggio e un euro al giorno nel caso di utilizzo degli altri servizi. Si attiva in pochi secondi dall’App grazie alla tecnologia Nfc.

Il nuovo dispositivo consente di utilizzare i principali servizi Telepass: telepedaggio su tutta la rete nazionale, pagamento dei parcheggi convenzionati, delle strisce blu e dei traghetti per lo Stretto di Messina. Tramite app sarà possibile gestire digitalmente gli spostamenti, attivare coperture assicurative, ricevere notifiche di transito, promemoria e alert e, infine, abilitare fino a due targhe contemporaneamente. Questa novità rappresenta la porta d’ingresso più semplice all’ecosistema Telepass. Si tratta di un cambio di paradigma, in linea con una strategia di lungo termine di Luca Luciani che punta a rendere l’Obu uno strumento inclusivo, flessibile tanto in ambito autostradale quanto in ambito urbano.

Grab&Go rappresenta una rivoluzione strategica e culturale: il dispositivo simbolo dell’autostrada italiana esce dai canali tradizionali, diventa di proprietà del cliente e si posiziona nel mondo del retail, sugli scaffali e pronto all’uso dopo la sua attivazione. Il nuovo dispositivo può essere acquistato nella grande distribuzione organizzata, nella consumer electronics e nella accessoristica moto. Una rete di distribuzione con un piano di espansione ambizioso, che include, tra gli altri, anche stazioni di servizio ed e-commerce, con l’obiettivo di raggiungere i 1.000 punti vendita con una copertura capillare sul territorio nazionale e oltre confine entro l’anno.

In Italia l'importo totale incassato per il pedaggio autostradale vale attorno a 8 miliardi di euro. Di questi, la gran parte è relativa al trasporto professionale (camion e flotte aziendali) e 4 miliardi sono i pedaggi privati. Di questi ultimi, 2 miliardi sono serviti da Telepass con dispositivo Obu, i restanti 2 miliardi pagati con la carta di credito o il contante. Telepass interconnette oltre 240.000 km di strade e autostrade in 17 Paesi europei. Nel 2024, Telepass ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 436 milioni di euro. L’utile netto è cresciuto del +24% rispetto al 2023, attestandosi a 34 milioni di euro.