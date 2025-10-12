Governo pronto a tutelare la moda. Stop all’invasione del fast fashion

Una lunga telefonata ha aperto la settimana più delicata per la moda italiana. Da una parte Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; dall’altra Diego Della Valle, fondatore di Tod’s, marchio simbolo dell’eleganza tricolore. Dopo le inchieste che hanno toccato alcuni fornitori del gruppo marchigiano, il governo accelera per difendere la reputazione della moda italiana e bloccare l’avanzata del fast fashion. Mercoledì 15 ottobre si aprirà un tavolo urgente con Confindustria Moda, Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Altagamma, Confartigianato Moda e Cna Moda. L’obiettivo è duplice: ripristinare fiducia nel sistema produttivo italiano e fermare l’ondata di concorrenza sleale che arriva dai colossi dell’e-commerce asiatico.

La prima misura che sarà proposta all’Ue riguarda l’abolizione dell’esenzione dai dazi doganali per i pacchi di valore inferiore a 150 euro, una soglia che oggi consente l’ingresso di oltre 12 milioni di pacchi al giorno nel mercato comunitario. A Bruxelles si discute da mesi di introdurre un dazio simbolico di due euro a spedizione, ma l’Italia spinge per un passo più deciso. Anche il modello francese — una tassa ambientale fino a 5 euro per capo — viene studiato come possibile riferimento. L’obiettivo è limitare l’impatto ecologico del fast fashion e, allo stesso tempo, sostenere la transizione sostenibile delle Pmi italiane del comparto.

Il settore, intanto, soffre: secondo l’Istat, nei primi otto mesi del 2025 la produzione del tessile-abbigliamento è calata del 6,6% rispetto all’anno precedente, dopo il -10,5% registrato nel 2024. La concorrenza sui prodotti a basso costo si è fatta feroce, mentre sull’alto di gamma il vero valore resta la reputazione del brand.

Proprio su questo terreno, il governo prepara una norma che consenta alle aziende della moda di certificare preventivamente la legalità e la sostenibilità della filiera attraverso un ente terzo indipendente. "Dobbiamo garantire ai consumatori di tutto il mondo che il Made in Italy è sinonimo di bellezza nella legalità – spiega Urso –. L’Italia non può permettersi di disperdere un patrimonio fatto di eccellenza, creatività e occupazione".

Sulla stessa linea Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio: "Serve una normativa europea che riporti equilibrio nel mercato e sostenga chi produce nel rispetto delle regole".