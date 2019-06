Roma, 19 giugno 2019 - Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi il vertice economico tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sui conti pubblici. Alla riunione non hanno preso parte i tecnici del Mef.

Conte ha poi riferito nell'Aula di Montecitorio durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno. "Sul negoziato relativo al prossimo quadro finanziario pluriennale la nostra posizione al riguardo è chiara e coerente. Come presidente del Consiglio del Paese quinto contributore netto del bilancio dell'Unione, rappresenterò infatti l'aspettativa che la tempistica del negoziato non vada a discapito della sua qualità", ha detto Conte alla Camera. "E' essenziale lavorare verso una tempestiva conclusione, ma senza che ciò si traduca in scorciatoie che conducano ad un bilancio settennale inadeguato alla posta in gioco".

A proposito della procedura di infrazione verso l'Italia ma anche sul "completamento dell'Unione economica e monetaria", crediamo che "l'Eurosummit del 21 giugno debba assumere decisioni non divisive", ha specificato Conte aggiungendo: "L'Italia intende rispettare le regole europee, senza che ciò impedisca che, come paese fondatore e terza economia del continente, ci facciamo anche portatori di una riflessione incisiva su come adeguare le regole stesse affinché l'Unione sia attrezzata ad affrontare crisi finanziarie sistemiche e globali e assicuri un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita".

Tria: flat tax graduale

Intanto Tria ha fatto sapere - in un'intervista pubblicata sul Financial Times on line - che il ricorso al reddito di cittadinanza e a quota 100 sarà inferiore alle aspettative e potrebbe portare a risparmi di spesa tra i 3 e 4 miliardi l'anno prossimo. Una serie di misure sarà comunque necessaria per ridurre il deficit, ha aggiunto.

Il ministro dell'Economia è d'accordo con la flat tax e l'idea di "ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi". Ma dovrà essere fatto in modo graduale e progressivo, come sa anche Matteo Salvini, "compatibilmente con i nostri obiettivi di finanza pubblica" e compensata da tagli di spesa, altrimenti scatteranno gli aumenti dell'Iva.

Sulla questione minibot Tria ha spiegato: "Sono un ministro e tutto quello che posso dire è che non abbiamo bisogno di questo strumento. Quello che posso dire è che nessuno nel governo vuole uscire dall'Eurosistema. Questo è sicuro". "I debiti della p.a - assicura - possono essere ripagati "normalmente, usando la nostra moneta, l'euro. Non abbiamo bisogno di altri strumenti valutari".